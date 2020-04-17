ЦБ собрался снизить ключевую ставку

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос ключевой ставки на заседании. При этом снижение ставки будет основным вариантом для обсуждения.

«Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать, — это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — приводит РИА «Новости» слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Она добавила, что повышение ключевой ставки маловероятно. Детально вопрос будут рассматривать на заседании совета директоров 24 апреля. Участники совещания рассмотрят различные экономические сценарии и оценят возможность смягчения денежно-кредитной политики.

В начале апреля Набиуллина сообщала, что Банк России может уменьшить ключевую ставку в 2020 году при определенных условиях. Для снижения необходима стабильность на финансовых рынках и годовая инфляция ниже 4%. Глава ЦБ отмечала, что регулятор будет выбирать правильный момент, чтобы начать использовать потенциал.