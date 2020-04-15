Получить ипотеку станет сложнее. Банки поднимают первоначальные взносы, чтобы уйти от рисков

Крупные банки начали повышать первоначальные взносы по ипотеке. Так надеются отсечь ненадежных клиентов и уменьшить риски. Но это только первые ласточки, говорят банковские эксперты. Ужесточать ипотечные требования придется всем. Если жилье начнет дешеветь, ссуды с низкими залогами станут невыгодными.

Российские банки повышают первоначальные взносы по ипотеке, чтобы снизить риски и минимизировать количество менее подготовленных к ссудам заемщиков, сообщил РБК. Как следует из статистики Frank RG, ужесточение требований наблюдается по самым популярным программам кредитования.

«Открытие» и Совкомбанк подняли первоначальный взнос на 10%. Теперь, чтобы получить ссуду, нужно внести не менее 20% от стоимости готового или строящегося жилья. В Росбанке взносы по займам под залог имеющегося жилья, покупку квартиры, доли или комнаты выросли на 5%, до 35 и 15%. Взнос на покупку готового дома — на 10%, до 35%. В «Юникредите» взнос на приобретение квартир на вторичном рынке увеличился на 15%, для новостроек — на 10%.

Максимальное увеличение в Промсвязьбанке составило 15%. Ипотечную программу без первоначального взноса временно приостановили. В Россельхозбанке условия по ипотеке не меняли, но свернули программу кредитования с низким первым взносом в 10% на покупку готовых домов.

После мартовского обвала рубля на фоне пандемии коронавируса председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки смогут продолжить ипотечное кредитование с небольшим первоначальным взносом. Для этого регулятор поддержит финансовые организации. Но после этого некоторые крупные банки повысили ставки по ипотеке. 3 апреля Владимир Путин поручил Центробанку разработать программу снижения стоимости жилищных займов.

Минимизация рисков

В пресс-службе банка «Открытие» подтвердили повышение первоначального взноса. Однако другие требования, например, к сфере деятельности или занятости, не менялись.

«Ипотека с низким первоначальным взносом предполагает более высокие риски для банков, особенно в кризисные периоды. В текущей экономической ситуации мы действительно приняли решение установить первоначальный взнос на уровне не менее 20%, при этом ранее принятые решения продолжают действовать на период срока их действия — три месяца», — рассказали «360» в организации.

В Росбанке тоже не стали отрицать произошедших изменений.

«В текущей ситуации повышенной волатильности на финансовых рынках банки ограничивают возможности применения лояльных подходов в ипотечном кредитовании, которые предлагали при стандартных условиях. В частности — сниженный размер первоначального взноса, льготные условия для выделенных клиентских сегментов или акционные предложения», — сообщил руководитель центра цифрового партнерского бизнеса «Росбанк Дом» Игорь Дмитриев.

В Совком банке, Промсвязьбанке и «Юникредите» на запросы «360» не ответили.

Лучше меньше, но дороже

Банки ужесточают ипотечные требования для контроля за рисками, сообщил «360» независимый финансовый аналитик и банковский эксперт Михаил Хромов. Экономическая ситуация ухудшается, доходы заемщиков падают. Способность населения обслуживать кредиты оценивается хуже, чем раньше. Проблемы могут возникнуть с уже выданными ссудами, и брать на себя новые риски банки не хотят.

«В текущих макроэкономических условиях, когда мы видим, что бизнесы закрываются, доходы населения падают, риски любого кредитования кратно возрастают. И это еще не известно, какая динамика будет на рынке жилья. Насколько эти залоги могут оказаться адекватными для банков», — сказал Хромов.

Скорее всего, уверен эксперт, чтобы предусмотреть возможное падение стоимости недвижимости, требования к первоначальному взносу продолжат повышаться и в других банках. Если он останется на уровне 15-20%, а жилищные цены упадут на 30%, то в первые же месяцы залоги подешевеют ниже объема кредита. Но пока экономика стоит на паузе, когда она закончится и как после этого будет складываться ситуация, пока не известно.

А пока банкам выгоднее сохранять, а не существенно приумножать свои активы. Проще отсекать ненадежных клиентов и оформлять меньше займов «подороже», чем выдать больше ссуд, но не все получить обратно. Поэтому в любой кризис кредитная политика финансовых организаций становится максимально консервативной.

«Даже если сейчас человек будет оценен как хороший заемщик, никто не гарантирует, что в условиях общего спада, который оценивается в двузначных процентных значениях, никто не гарантирует, что падений доходов не будет и среди хороших заемщиков. Что уже говорить о тех, что были всегда под вопросом», — заключил Хромов.