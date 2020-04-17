Снижение ипотеки и новые дома. Строительную сферу поддержат в Подмосковье

Из-за пандемии строительство новых домов временно прекратилось. Чтобы жители Московской области не остались без жилья, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержать строительную отрасль. Власти разработают меры для запуска стройплощадок и снизят ипотечную ставку.

Вы знаете, что мы в Подмосковье строим много и прежде всего жилья вводим больше всех в стране. В прошлом году [ввели] восемь миллионов квадратных метров. Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики, для всей страны. В ней работают больше 300 тысяч человек одновременно. В стройке у нас с вами сейчас находится порядка 1,5 тысячи домов Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Он добавил, что не случайно некоторые страны решили остановить эту отрасль из-за коронавируса. Сейчас подмосковные власти вместе со строительными компаниями разрабатывают регламенты, чтобы открыть стройплощадки и обезопасить тех, кто там работает.

«Наша цель — разработать единый, удобный, безопасный регламент. Введем его в начале следующей недели. С одной стороны — не подвергать риску людей. С другой — сделать так, чтобы стройка продолжалась», — пояснил Воробьев.

Ставка по ипотеке в Подмосковье

Ранее президент предложил регионам снизить ипотечную ставку до 6,5%. Если раньше она была в лучшем случае 9%, а платеж за двушку стоимостью восемь миллионов составлял порядка 50-60 тысяч рублей, теперь по льготной ставке такое жилье обойдется на 10 тысяч меньше. Ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет. Кстати, в Московской области в ипотеку покупается порядка 65-70% квартир в новостройках.

«Кроме того, у нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры. Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека — минус 3% от базовой ставки — это для тех, у кого в этом году родился первенец», — напомнил губернатор.

Новые дома и долевое строительство

Воробьев отметил, что власти понимают беспокойство уже заплативших за ипотеку жителей о завершении строительства их домов. Именно поэтому власти занимаются возобновлением стройки. При этом очень важно соблюдать не только сроки, но и безопасность людей.

«Наша задача — максимально быстро оживить стройку. Дать быстрый старт и ни в коем случае не в ущерб строителям выдержать баланс. И карантин соблюсти, и стройку не положить на бок. Чтобы всем вместе потом не испытывать сложности и не остаться у разбитого корыта», — сказал он.

Отдельная программа касается обманутых дольщиков. Власти приняли своевременное решение о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. Это позволит завершить долгострой в том графике, который был запланирован.

«Все строительные компании, если есть какие-то вопросы, должны работать напрямую с зампредом правительства Максимом Фоминым. Такие команды я дал, и Максим, и коллеги всегда на связи», — заключил губернатор Подмосковья.

Президент Владимир Путин 16 апреля предложил запустить в России льготную ипотечную программу. Жители смогут до 1 ноября оформить кредит на жилье под 6,5% годовых. Такие меры принимаются на фоне пандемии коронавируса, чтобы поддержать отрасль строительства и население.