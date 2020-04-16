Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5%

Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу. Жители смогут приобрести жилье комфорт-класса всего под 6,5% годовых.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сказал президент во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Путин добавил, что такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября 2020 года, при этом льготная ставка будет сохраняться на протяжении всего срока выплаты ипотеки. На реализацию кредитной программы потребуется выделить порядка шести миллиардов рублей.

«В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил глава государства.

Кроме того, власти примут меры, чтобы банковские кредиты были доступны для строительной отрасли. Но субсидии будут предоставлять только тем работодателям, которые сохранят занятость в своих компаниях. Они также должны будут взять обязательства по завершению строительства домов, чтобы не было долгостроев.

Ранее стало известно, что некоторые российские банки начали повышать первоначальные взносы по ипотеке на фоне пандемии коронавируса. Так финансовые организации хотят избежать недобросовестных клиентов и минимизировать риски.