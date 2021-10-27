Во всех странах с завидной регулярностью проводится перепись населения, но подход везде разный. В США, Китае и Великобритании она проходит каждые 10 лет, во Франции — каждые пять. А за отказ участвовать в переписи в некоторых странах можно получить штраф. Сумма варьируется от 38 до 1500 евро.

Перепись населения в мире

Перепись в России

В России перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В этом году также впервые ввели цифровой формат переписи — переписчики будут использовать планшеты с установленным приложением с электронным переписным листом, а любой житель сможет пройти опрос за себя и свою семью на «Госуслугах», в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Менее чем за две недели на сайте госуслуг перепись прошли почти 15 миллионов человек. Жителям страны задали 33 вопроса, из которых 23 относились к социально-демографическим критериям: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Оставшиеся 10 вопросов затронули жилищные условия. Необходимо было назвать тип жилого помещения, место проживания, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Перепись в США

В других странах формат переписи населения не сильно отличается от нашего. Например, в США поучаствовать в переписи можно тремя способами: онлайн, по телефону и через бумажные формы. Вопросы там довольно классические: имя, пол, возраст, дата рождения, этническая принадлежность, связь с людьми, с которыми человек проживает под одной крышей, арендует ли он жилплощадь или владеет ей.

Перепись во Франции

Во Франции перепись населения проводится ежегодно, однако данные о ней публикуются каждые пять лет. Опросник состоит из двух частей: личные данные и информация о доме.

В части о жилплощади спрашивают размер и количество комнат, год постройки дома. А около 30 вопросов относятся уже к самому человеку: возраст, место рождения, семейное положение, профессиональный статус и то, какими видами транспорта он пользуется. При этом вопросы о национальности и религии отсутствуют.

Перепись в Германии

В Германии с конца 80-х годов перепись населения не проводилась, впервые ее организовали вновь только в 2011 году. С тех пор правительство приняло решение проводить перепись каждые 10 лет. Многие граждане остро отреагировали на это нововведение, посчитав, что это может нарушить их право на частную жизнь.

The Wall Street Journal писал, что правительство применило метод выборки, по которому только 10% населения должны были заполнить анкету из 46 вопросов, включающих вопросы от уровня образования до иммигрантского происхождения и размера семьи.

Более короткую форму заполнили владельцы собственности и жильцы таких учреждений, как дома престарелых. Остальную информацию власти взяли из местных реестров жильцов, поскольку по закону граждане Германии должны оповещать власти каждый раз, когда переезжают на новое место. Они также должны указывать, сколько в их квартире радио и телевизоров.

Перепись в Китае

В КНР перепись населения проходит со сложностями, особенно в сельской местности. Жители китайских деревень часто пытались обойти лимит на рождение детей, поэтому во время переписи могли скрывать членов своей семьи. Из-за этого данные могли быть неверными.

Штрафы за отказ

Многие страны серьезно относятся к переписи населения, и за отказ от участия можно влетать на приличную сумму денег. Например, в Германии суд может приговорить человека к штрафу до 1500 евро (более 122 тысяч рублей). В США с этим ситуация обстоит чуть полегче, там максимальный штраф — 500 долларов (более 35 тысяч рублей).

В Австралии участие в переписи прописано законом, поэтому если человек не заполнит необходимую форму или отправит не до конца заполненный документ, его могут оштрафовать на сумму до 222 долларов (более 15 тысяч рублей) и даже привлечь к уголовной ответственности.

В Великобритании максимальная сумма штрафа за отказ достигает 1000 фунтов стерлингов (более 96 тысяч рублей). В 2012 году в прокуратуру поступило 369 дел по этому поводу, из них 157 были переданы в суд, а по 120 вынесли обвинительные приговоры. Всех виновных обязали выплатить максимальную сумму штрафа.

Во Франции за отказ участвовать в переписи тоже полагается небольшой штраф в 38 евро (более трех тысяч рублей). Однако в большинстве своем его никому не выписывают, поскольку власти делают акцент на том, что это, скорее, добровольный гражданский акт.

Смешные вопросы и ответы

Несмотря на то, что в Великобритании довольно серьезное наказание за неправильное заполнение форм по переписи населения, люди все равно находят возможность повеселиться. Например, там есть вопросы, на которые необязательно отвечать: сексуальная ориентация, гендер и религия. На них люди и отрываются.

Пункт с религией был включен в перепись 2001 года впервые с 1851 года. В итоге люди ради шутки начали писать, что их религия — это джедаизм (отсылка к «Звездным войнам»). В 2001 году ее указали 390 тысяч человек, а в 2011 — 176 632 человека, сделав выдуманную религию седьмой по популярности в Великобритании.

Две переписи также показали падение христианства в стране. В 2001 году 72% людей называли себя христианами, но 10 лет спустя это число упало до 59%. Доля тех, кто заявляет, что не исповедует религию, выросла с 15 до 25%.

А одна медсестра в 2021 году в пункте о работе написала: «Ушла с пенсии из-за пандемии и работала полный рабочий день как недостаточно оплачиваемая, чрезмерно работающая и недооцененная медсестра».

С юмором у британцев все было хорошо даже в прошлом веке. Например, в переписи за 1911 год одна семья из Далвича внесла в список своих домочадцев сторожевого пса Роджера, а другая семья из Биркенхеда — восьмилетнего кота по имени Том.

А в США прошлых веков можно было натолкнуться на довольно специфичные вопросы. Например, в 1850 году людей спрашивали: «Сколько рабов сбежало от вас за последний год, которых вы не поймали? А сколько рабов вы освободили?». А в 1870 году мужчины отвечали на вопрос, запрещено ли им голосовать по какой-либо причине, кроме «мятежа или другого преступления».

В 1910 году появился вопрос специально для коренных американцев. Спрашивали, полигамны ли они и если да, то являются ли их жены сестрами. В 1960 году властей интересовало, есть ли у людей в доме подвал и сколькими телевизорами владеет человек. В 1970 году нужно было ответить, как человек попадает в дом: через парадную дверь или чужое жилое помещение. А еще властям почему-то было важно узнать, есть ли у американцев дома радио на батарейках.