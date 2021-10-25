Количество переписавшихся на госуслугах россиян достигло почти 15 миллионов

Уже почти 15 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения на сайте госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

По данным ведомства, с помощью нового онлайн-формата 6,097 миллиона человек переписали 14,575 миллиона членов своих домохозяйств, уточнил ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что самой активной по онлайн-переписи оказалась Тульская область. Компанию ей составили Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Марий Эл, Санкт-Петербург, Смоленская и Мурманская области, Крым и Подмосковье. Якутия, Тульская область и Крым лидируют по общей доле переписавшихся.

Смелов обратил внимание, что сбоев в первую неделю переписи на госуслугах не выявили, поэтому Росстат рассматривает вариант продлить перепись на сайте до 14 ноября.

Свою работу также продолжают 268 тысяч переписчиков с планшетами, которые обходят людей по домам. Также работает 44 тысячи стационарных переписных участков.

В этом году Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.