Смешанная принадлежность. Как отвечать на вопрос о национальности при переписи?

Национальность — один из 33 вопросов Всероссийской переписи населения. Он появился еще в советские времена. О том, как определяют свою национальность в смешанных семьях и на что повлияет ответ, «360» рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Зачем вопрос о национальности?

Любая перепись стремится дать картину, которую можно сравнить с предыдущими переписями, отметил социолог.

«Переписной лист — это очень традиционный документ, на самом деле. Туда добавляют от переписи к переписи новые вопросы, но, как правило, не исключают старых», — сообщил он.

Вопрос о национальности был во всех советских переписях и остается до сих пор. Сегодня он не менее интересен для изучения.

«Это очень интересный вопрос, как мог измениться национальный состав населения России — прежде всего в связи с массовой миграцией. И по всей стране, и особенно в тех регионах, где мигрантов много, в частности в Москве и Московской области», — сказал Синельников.

А если семья смешанная?

Если человек родился в смешанной семье, то он может сам определить, к какой национальности себя причисляет. А за маленьких детей на этот вопрос отвечают родители.

Синельников отметил, что ответ ни на что не повлияет. Данные переписи анонимны и не привязаны к конкретным людям. К тому же сейчас в документах нет обязательного указания национальности, как это было в СССР, обратил внимание профессор.

«Некоторые люди при переписи затрудняются определить национальную принадлежность. Они так и могут сказать. Особенно в тех случаях, когда у них родители разных национальностей», — поведал он.

Исследования о том, как свою национальность определяют дети от смешанных браков, проводились и в СССР, и в 1990-е годы. Синельников сказал, что не сталкивался с более поздними исследованиями, но не исключил, что мог что-то пропустить.

«Когда был Советский Союз и советские республики, то дети старались причислять себя к той национальности, которая в данной республике является титульной. То есть той, название которой совпадает с названием республики. Это необязательно, но это превалирующая тенденция», — рассказал социолог.

Еще одна тенденция — ориентация на отцовскую фамилию. Однако так поступают далеко не во всех ситуациях смешанного происхождения. Но человек может назвать любую национальность, как он сам себя определяет, даже независимо от своего происхождения.

Принцип самоопределения

Перепись населения проводится по принципу самоопределения, то есть с доверием к ответам людей.

«Что человек о себе скажет, то и принято записывать. И у него нельзя требовать документы, подтверждающие правильность ответов. Вот, например, когда спрашивают о состоянии в браке, ни от кого не требуют паспорта со штампом о браке или брачного свидетельства», — объяснил Синельников.

Именно поэтому по данным всех переписей, которые проводились до сих пор, число замужних женщин всегда было больше числа женатых мужчин. Просто в гражданском браке женщина нередко считает, что она замужем, хотя брак не зарегистрирован, а мужчина считает себя холостым, объяснил Синельников. Но бывают и обратные ситуации, когда мужчина больше заинтересован в регистрации брака. Например, чтобы получить российское гражданство, если он мигрант. А в ситуации, когда семья де-факто распалась, но де-юре развод еще не оформлен, тот, кто был инициатором распада, может считать, что он уже свободный.

«Вообще, не надо думать, что данная перепись — это какая-то абсолютная истина. В переписи всегда есть определенная неточность», — заключил социолог.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Она продлится до 14 ноября. Принять участие можно, посетив переписной пункт либо заполнив анкету на портале госуслуг.