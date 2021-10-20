Всероссийская перепись населения пока продолжится в стандартном режиме, несмотря на выходную неделю с 30 октября по 7 ноября. Президент объявил эти дни нерабочими из-за ситуации с коронавирусом в стране. В Росстате отметили, что усилят меры защиты переписчиков и населения, чтобы не останавливать работу. «360» выяснил самый безопасный способ пройти перепись.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В этом году в России впервые ввели цифровой формат переписи — переписчики будут использовать планшеты с установленным приложением с электронным переписным листом, а любой житель сможет пройти опрос за себя и свою семью на госуслугах, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Однако выходная неделя никак не повлияет на на график работы переписчиков, сообщили РИА «Новости» в Росстате.

«Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках Всероссийской переписи населения», — подчеркнули там.

Меры ради здоровья

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, усилят меры безопасности в отношении жителей и переписчиков, В пресс-службе Росстата подчеркнули, что во всех регионах переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Совместно с Роспотребнадзором будет проводиться их регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пресс-секретарь Росстата Игорь Ваган подчеркнул, что о безопасности переписчиков и жителей в период пандемии позаботились заранее. Меры были приняты еще до того, как президент ввел выходную неделю — с самого начала переписи.

«С самого начала переписи, с 15 октября, все переписчики были снабжены индивидуальными средствами защиты. У них есть маски и перчатки, кроме того, мы стараемся снабжать их антисептическими средствами. Также решен вопрос с Роспотребнадзором о том, что все переписчики будут регулярно проходить тестирование», — пояснил он.

Кроме того, всем переписчикам выдали страховые полисы. Помимо других заболеваний, в них включили защиту от коронавируса.

«Мы сделали все, чтобы для переписчиков общение с людьми было безопасным», — уточнил он.

Безопасность в режиме онлайн

В Росстате напомнили, что самый безопасный способ пройти перепись в условиях пандемии — ответить на вопросы переписного листа онлайн. С этим согласился независимый демограф-эксперт Алексей Ракша: в беседе с «360» он подчеркнул, что только так можно безопасно принять участие в переписи в текущей ситуации.

«Онлайн-перепись и безопаснее, и точнее. Там больше контроль за качеством и ошибками. И обрабатывать эти данные, сверять их с другими тоже роще. По всем параметрам это лучше. Онлайн-перепись это единственный выход для того, чтобы хоть как-то его продолжать при такой непростой эпидемиологической ситуации», — уточнил он.

Игорь Ваган подчеркнул, что онлайн-перепись даст возможность каждому жителю России зайти на портал в любое удобное для них время и спокойно ответить на все вопросы. Люди смогут в комфортной обстановке заполнить переписной лист на себя и членов своего домохозяйства.

Кроме того, онлайн-перепись защищает от рисков встретить мошенника, который придет в дом под видом переписчика. При этом собеседник подчеркнул, что Росстат сделал все, чтобы житель мог отличить реального переписчика от человека, который пытается выдать себя за него.