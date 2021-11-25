Инстасамку захотели наказать за пропаганду разврата и проституции. Рэперша доигралась?

Блогера и рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) хотят привлечь к ответственности за пропаганду разврата и проституции. Поведением и образом жизни девушки возмутились общественники, хотя Инстасамка и раньше не была паинькой. Скандалы, оскорбления, мат и фейковые публикации ради новых подписчиков — это лишь то немногое, чем она занималась и занимается до сих пор.

Представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» обратили внимание на Инстасамку генпрокурора РФ Игоря Краснова. Их обращение уже приняли. А руководитель организации Элина Жгутова заявила, что «надо прекращать это развращение молодежи и вообще людей».

«Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодежь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?» — задалась она вопросом.

Девочка из провинции

Свое восхождение от простой сибирской девочки до блогера-миллионника Дарья Зотеева начала в 2017 году под псевдонимом Президентша. В то время девочка жила с матерью и сестрой в Москве. Ее семья сначала переехала из Тобольска в Подмосковье, а потом — в столицу, после развода родителей.

Будущая звезда интернета бросила школу и начала снимать для Instagram довольно безобидные вайны, в которых кривлялась, танцевала под музыку и обсуждала собственную внешность. Аудитория на созданный Зотеевой образ откликнулась слабо, поэтому девушка быстро сменила поведение. Перед подписчиками она предстала беспардонной и все время матерящейся, не стеснялась показывать формы.

Источник фото: YouTube

«Конечно, это образ. <…> Я человек простой. Закидоны иногда нужно делать», — рассказывала Инстасамка в интервью YouTube-каналу «Пушка».

Частью своего фирменного стиля она сделала длинные ногти, татуировки и узнаваемое движение, которое имитирует оральный секс. Ход оказался верным: у девушки резко прибавилось подписчиков. В Instagram их сейчас порядка пяти миллионов, а у появившегося в 2019 году YouTube-канала — 1,2 миллиона.

Кстати, в том же году Инстасамка решила, что пора показать себя как творческую личность, и запела: рэп. Первые треки получили много положительных отзывов, и вскоре вышел первый альбом девушки Born to flex.

Хайп на хайпе

Вместе с ростом популярности Зотеевой росла и ее склонность к хайпу. Между ее именем и скандалом давно можно поставить знак равенства. Два года назад Инстасамка заявила об ограблении, которое якобы произошло в ее квартире. Блогер пожаловалась, что лишилась четырех миллионов рублей, двух компьютеров, планшета и камеры. В Stories девушка заливалась слезами, поскольку «не знала, что делать».

Позже выяснилось, что история с ограблением липовая. Свет на происходящее пролил блогер и администратор паблика «Злой Школьник» Никита Лол, разместив на YouTube двухчасовой ролик о совместных проектах с Инстасамкой. Парень занимался для нее пиаром и созданием контента.

Фейковой была и авария с молодым человеком Зотеевой, которую она подробно и во всех красках осветила в Stories. Для инсценировки ДТП пришлось подкупить персонал машины скорой помощи и воспользоваться тюбиком бутафорской крови. После разоблачения рэп-исполнительница извинилась за вранье.

В феврале 2021 года Инстасамка снова отличилась: с воплями выгнала из квартиры визажистов, которые пришли позже назначенного времени. Девушка показательно выкинула их вещи и пообещала сжигать зарплаты тех, кто опаздывает.

Пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский тогда предположил, что Зотеева снова решила спровоцировать «какой-то хейт, на котором давно существует».

Скандала с визажистами Инстасамке показалось мало, и появилось новое видео. Блогер предстала перед подписчиками с облитым зеленкой лицом и, как водится, в слезах.

Затем от девушки досталось таксисту. Зотеева разбила стекло в его машине, а самого водителя обматерила. Спекулировала блогер и на новостях о своей возможной беременности.

Фанаты не раз обвиняли Инстасамку в плагиате треков американской звезды Cardi B и подозревали, что поет рэп-исполнительница не сама. Клип на трек Juice пользователи сочли посредственным и тоже увидели в нем сходство с творчеством нескольких исполнителей — той же Cardi B, Ники Минаж и Моргенштерна.

Но, кажется, девушку все это абсолютно не волнует. Она продолжает писать песни, путешествует, побывала на обложке журнала Elle и, скорее всего, еще не раз окажется в эпицентре какой-нибудь громкой истории. Интерес к Инстасамке не угаснет, если сама блогер не устанет его подогревать. Или если за нее не возьмется Генпрокуратура.