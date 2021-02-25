Инстасамка разбила стекло в такси и обматерила водителя

Блогер и певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, снова набедокурила. От девушки досталось таксисту: стекло в его машине оказалось разбитым.

Зотеева опубликовала в Stories свой разговор с мужчиной, сидевшим на месте водителя автомобиля. Инстасамка требовала выпустить ее, а тот просил оплатить поездку.

«Весь этот позор будет в интернете. Я снимаю, выпустите меня из машины прямо сейчас», — сказала блогер.

В ответ таксист заметил, что у нее изменился способ оплаты и попросил заплатить за поездку. Инстасамка повысила голос, стала материться и пообещала, что разобьет стекло. Свою угрозу девушка претворила в жизнь.

Источник фото: instagram

Подписчикам Зотеева рассказала, что водитель «остановился посреди дороги, повернул в какие-то дворы» и не выпускал ее из машины. В поддержку сервиса, через который Инстасамка вызвала такси, он звонить якобы отказался.

Недавно блогер обматерила опоздавших к ней визажистов и выкинула их вещи из квартиры. После скандала фанаты начали сжигать билеты на концерт певицы и назвали ее «девочкой, которую очень занесло».