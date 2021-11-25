Против Инстасамки попросили возбудить дело о развращении детей

Блогера и рэпершу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева) попросили привлечь к ответственности за пропаганду разврата и проституции среди детей и молодежи. С таким обращением к генпрокурору Игорю Краснову обратились представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай».

Руководитель организации Элина Жгутова в беседе с «360» сообщила, что их обращение было принято и направлено в нужные инстанции.

«Потому что надо прекращать это развращение молодежи и вообще людей. Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодежь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?» — возмутилась она.

По словам Жгутовой, специально подписи под этим обращением они не собирали, но их центр получает большое количество жалоб.

«Мы постоянно получаем письма, жалобы. Люди не знают, что делать, они не понимают, как такое может твориться на глазах правоохранительных органов. Что еще они должны сделать на сцене, чтобы это можно было запретить», — сказала Жгутова.

Она обратила внимание, что сейчас такую системную борьбу с подобными асоциальными явлениями ведут и другие организации. По ее мнению, общественники расчищают культурное пространство от подобной «нечисти».

Помимо Инстасамки в своем обращении активисты центра «Иван Чай» просят провести проверку и в отношении Олега Еропкина (сценический псевдоним Moneyken) и организаторов их концертов 17 сентября в Волгограде и 29 сентября в Екатеринбурге.

По мнению авторов обращения, в действиях артистов налицо признаки нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, они используют нецензурную брань в песнях, таким же образом общаются и со зрителями.

«[Распространяют] через песни и образы описания половых отношений между мужчиной и женщиной, эксплуатируют интерес к сексу, информацию порнографического характера и информацию, побуждающую к занятию проституцией среди <…> детей», — говорится в тексте обращения.

По мнению общественников, Инстасамку и Moneyken нужно привлечь к уголовной ответственности по статье о развратных действиях, а также запретить их концерты в России. Еще одно предложение касается усовершенствования законодательства по защите населения от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.