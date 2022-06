Украинская армия 13 июня провела один из сильнейших обстрелов Донецка. Под ударами ВСУ оказались мирные кварталы. Несмотря на то, что среди погибших были женщины и дети, а под обстрелами оказался роддом, западные СМИ не торопятся освещать это событие. Материалов на эту тему в разы меньше, чем о фейковом обстреле роддома в Мариуполе. Так журналисты замалчивают правду и создают ложные образы России и Украины.

Обстрел Донецка в иноСМИ

После обстрела мирных районов Донецка в Reuters вышла статья с заголовком: «Пять человек погибли, 22 ранены в результате обстрелов украинской артиллерии в Донецке, заявили пророссийские сепаратисты». На «пророссийских сепаратистов» журналисты ссылаются на протяжении всего материала. При этом подача материала была максимально новостной, никакой речи о сочувствии к жителям Донецка не было.

«Официальные лица сепаратистов и российские информационные агентства сообщили о нескольких ударах украинской артиллерии, в том числе по рынку. Российские информационные агентства позже сообщили, что на роддом в Донецке упал снаряд, вызвавший пожар и вынудивший персонал отправить пациентов в подвал», — заявили в Reuters.

Более того, в агентстве подчеркнули, что «независимых» подтверждений ни одной из атак не было и Reuters не смогло установить, были ли вообще обстрелы Донецка.

«Немедленной реакции Киева на сообщения не последовало. <…> Донецкое информационное агентство ранее показало фотографии горящих прилавков на рынке и нескольких тел на земле», — пояснило агентство.

Такой же риторики придерживается и другое издание — Global News. Там также назвали данные об обстрелах Донецка и погибших неподтвержденными. Зато подчеркнули, что это может вызвать прирост российских сил. Ведь глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь России.

«Украина регулярно отрицает какие-либо нападения на две области, ДНР и ЛНР, где сепаратисты захватили большие участки земли в 2014 году», — отметили в издании.

Правда, есть и те, кто осветил события в Донецке менее чопорно. Например, Morning Star. Там вышел материал под заголовком: «В результате ракетного обстрела донецкого рынка погибли женщина и ребенок».

Рассказав историю гибели людей, в издании подчеркнули, что нападение произошло во время праздника, когда многие местные жители как раз находились на рынке.

Эмоциональное освещение фейка о роддоме в Мариуполе

Тем временем об ударе по роддому в Мариуполе и фейковом видео с участием бьюти-блогера Марианны написали фактически все известные иностранные СМИ: CNN, «Би-би-си», Associated Press, Aljazeera, France24, The Guardian, The New York Times и так далее. При этом фейк западные журналисты осветили не только несравнимо масштабнее, но и гораздо более эмоционально, чем события в Донецке.

«Мир облетели фотографии Марианны Вышемирской, когда она бежала из родильного дома в Мариуполе после того, как его разбомбили российские военные. Вышемирская, которая на следующий день родила девочку, описывает, каково было в палате. <…> Еще одна беременная женщина и ее ребенок погибли после авиаудара. Изображения раненой женщины, которую несут из палаты в машину скорой помощи, олицетворяют ужас нападения», — написали тогда в The Guardian. Журналисты снабдили материал снимками, которые сделал профессиональный фотограф.

В «Би-би-си» же отметили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди оказались в ловушке под обломками, и назвал якобы нападение России военным преступлением. Он также опубликовал кадры из больницы, которая «выглядела сильно поврежденной». При этом, даже по данным издания, пострадали около 17 человек. И это в сравнении с более чем 30 ранеными в Донецке.

Западу невыгодно освещать трагедии Донбасса

На примере этих ситуаций отчетливо видны двойные стандарты Запада. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

«Это распространенная практика на Западе. Она касается не только СМИ. Но, как мы видим, западные СМИ владеют ей отлично. Как только речь касается каких-то событий — пусть даже не очень проверенных, не имеющих доказательной базы, — западные СМИ с удовольствием подхватывают это. Если же речь идет об обстрелах Донецка, роддома Донецка, рынка, то, конечно, эти новости замалчиваются», — пояснил Донцов.

По его словам, это происходит по вполне понятным причинам: западные СМИ работают по одной и той же схеме, цель которой — дискредитация российской армии и обеление националистического режима Зеленского.

Поэтому у них стоит блок на негатив про ВСУ и националистические подразделения. Фактически для западной аудитории информация ограничена, она жестко цензурируется — картинка показана очень однобоко. Это делается для того, чтобы западная аудитория была на стороне Зеленского Никита Донцов.

Схожего мнения придерживается и американский политолог Эндрю Корыбко. Он также рассказал «360» о двойных стандартах США, которые подстегивают со стороны политиков. По его словам, иностранная пресса пытается представить Россию неким агрессором, подобным нацисту, а Украину — «невинным ягненком».

Если пресса уделит достаточно внимания бомбардировке Донецка Украиной, это даст западной аудитории информацию о военных преступлениях Украины. Это разрушит искусственно созданный образ Киева как невинного ягненка Эндрю Корыбко.

Именно так распространяется ложное представление о России и Украине, уверен американский политолог.