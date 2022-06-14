Нескольких детей нельзя было эвакуировать при обстреле роддома Донецка. С ними остались врачи

Роддом больницы Вишневского в Донецке попал под украинский обстрел 13 июня, когда ВСУ вели по городу огонь на протяжении двух часов. Еще до попадания снаряда в медучреждение всех пациенток и персонал эвакуировали в подвал. Но трех детей пришлось оставить в палате подключенными к аппаратам. С ним все время обстрела находились два врача и медсестра.

Эвакуировались не все

О попадании снаряда в Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства стало известно около 21:00. В здании побило стекла и двери, повредило кровлю.

Несмотря на обстрел, врачи продолжали оказывать помощь. Никто из персонала и рожениц не пострадал. Они эвакуировались в подвал. Но не все.

Замгендиректора роддома в Донецке Дмитрий Бессонов во время обстрела с двумя другими сотрудниками остался в палате, чтобы следить за состоянием детей, которых нельзя было отключать от медицинских аппаратов. Бессонов сообщил Telegram-каналу «Mash на Донбассе», что в момент обстрела в отделении интенсивной терапии находились трое детей, из них двое — в тяжелом состоянии. Среди них был грудной младенец. Ребенок родился недоношенным, и его нельзя было отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Возможность вывезти их с территории отделения представляла большую опасность. Возможности не было, поскольку это было опасно, нельзя было их от этих систем отключать. Поэтому ничего другого не оставалось, как оставаться вместе с ребенком и на месте ему создать безопасные условия», — сказал замгендиректора роддома.

Во время обстрела взрывной волной в палате снесло стеклянное перекрытие. Всю палату засыпало осколками стекла. Но ребенок не пострадал.

«Риск был очень большой. Но в этой ситуации другого решения не было», — объяснил Бессонов.

Вместе с ним в помещениях во время обстрелов оставались дежурный врач и медсестра.

Роды в подвале

Роженицы, эвакуированные во время обстрела Донецка, рассказали РИА «Новости», что спустились в подвал около 18:30, еще до попадания снаряда в здание.

«Начался обстрел, нас спустили всех в подвал. Потом был прилет, и мы еще ниже спустились. И сидим, не знаем, что там», — рассказала одна из пациенток.

Роженица Карина Галанжина, находящаяся на девятом месяце беременности, рассказала корреспонденту газеты «Известия», что во время обстрела у всех была паника.

«Мы все были в палатах. Когда начался обстрел, нас эвакуировали по лестнице в подвал. У всех были готовы документы, вещи самые необходимые. Были уже наготове. Паника, естественно, была у всех. Это было очень сильно, очень громко. Стены тряслись, окна тряслись. Было страшно», — сказала роженица.

Во время обстрелов врачи принимали роды прямо в подвале.

«И роды были, и кесарево, операцию делали тоже, все в подвале. Врачи молодцы. Помогали девочкам. Приезжали волонтеры, которые привозили воду», — рассказала Карина.

Медики были готовы

Сотрудники роддома были готовы к обстрелу. Медики рассказали, что вся система эвакуации у них отлажена еще с 2014 года. В подвале оборудовали и стерильную зону, где накануне приняли роды. Там уже были матрасы, постельное белье, одежда.

Акушер-гинеколог Татьяна Цвяшко рассказала газете «Известия», что во время обстрела в подвале находились около 230 человек. Она призналась, что в такой напряженной обстановке работать сложно.

«Мы были готовы, у нас вчера были роды, при первом обстреле, на этом кресле. Все все понимали и делали то, что им говорят», — сказала врач.

После обстрела роддом закрыли на ремонт. Рожениц переведут в другие медучреждения.