«Это случилось прямо на глазах». Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке показали на видео

Последствия украинского обстрела Майского рынка в Донецке, в результате которого погибли мать и ребенок и пострадали еще несколько человек, показали на видео. Кадры для «360» запечатлел Павел Кукушкин, автор Telegram-канала «Ты там был?».

Кукушкин услышал взрывы, когда ехал из Киевского района Донецка. Оказалось, что под огонь ВСУ попал Майский рынок. Автор видео отметил, что этот рынок находится на другом конце города, в Буденовском районе.

«Это случилось прямо на глазах. Очередной прилет и очередные мирные жертвы. Молодая женщина и ребенок, ее сын. Очень страшное зрелище. Неонацисты из Авдеевки продолжают бить по мирным районам. Это выходной день, это праздник, это рынок, на котором было очень-очень много людей», — сообщил Кукушкин.

В результате обстрела погибли мать и ребенок. Они скончались на месте.

«Мама и ребенок шли на рынок покупать продукты», — прокомментировал автор видео.

Кроме того, на кадрах показано, как на носилках выносят пострадавшего мужчину.

«Там еще [пострадал] мужчина пожилой», — добавил Кукушкин.

После удара на рынке возник пожар, загорелись торговые ангары.

По данным штаба теробороны ДНР, число погибших в результате обстрела Майского рынка в Донецке увеличилось до трех, еще четверо пострадали.