Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. В разгар выходного дня снаряды прилетели на рынок и в роддом. Среди погибших и пострадавших — женщины и дети. Атаки на мирные районы города уже назвали провокацией. Таким образом Зеленский хочет добиться ответных ударов от России, чтобы убедить прибывающие в Киев иностранные делегации поставить новое оружие.

На выходных Донецк подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с 2014 года, заявили в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня). Украинские военные использовали как ствольную, так и реактивную артиллерию, по жилым кварталам выпускали «Точки-У», «Грады» и «Ураганы». Всего за два часа по центру города и мирным кварталам выпустили порядка 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов.

«Отметим, что такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не было зафиксировано за все время вооруженного конфликта», — заявили в СЦКК.

В понедельник, 13 июня, украинские ракеты прилетели в роддом Вишневского в Донецке. Женщин и детей успели спустить в подвалы, но здание сильно пострадало — один снаряд попал в крышу, в палатах и реанимации не осталось стекол, взрывной волной выбило рамы и участки стен.

В ООН заявили, что обстрел роддома в Донецке нарушает нормы международного права. Однако будут ли приняты какие-то меры в отношении тех, кто отдавал и исполнял приказ, неизвестно.

Утром в тот же день ВСУ ударили по Майскому рынку в Буденновском районе Донецка. Три человека погибли, в том числе женщина с ребенком, еще 18 получили ранения.

Также под обстрелы попали спальные районы города, серьезно пострадал Донецкий машиностроительный завод «Кант». При этом на Западе атаку на мирный город со стороны ВСУ проигнорировали. Только немецкая программа Таgеssсhаu заявила, что Донецк якобы обстреляли российские военные. Аналогичным образом представили события в Донецке 13 июня и на французском телеканале TF1.

Всего в городе 13 июня погибли четверо, 33 человека были ранены. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что обстрел продолжался шесть часов, снаряды прилетали в разные части города с интервалом в несколько минут.

Провокация ради нового оружия

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, беспрецедентные обстрелы мирных районов Донецка можно объяснить тем, что Украина осознала, что не сможет победить в действующем конфликте на поле боевых действий.

Другую причину массовых обстрелов эксперты увидели в том, что в Киев собирается приехать иностранная делегация. Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон обещали посетить столицу Украины 16 июня перед встречей глав государств — членов ЕС, где должны обсудить вступление Украины в Евросоюз.

«Ожесточенные удары по мирным жителям были нанесены специально, чтобы была ответная реакция России. Судя по всему, это и должно было стать аргументом необходимости выделения средств и так далее», — заявил Кошкин.

С этим согласился эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его мнению, основная концепция Запада в отношении ведения войны заключается в том, что военные решения и боевые действия осуществляются «ради картинки», то есть чтобы подкрепить пропагандистскую позицию красочными иллюстрациями.

«Им нужно, чтобы Россия как-то отреагировала на эти обстрелы, — в Киев же приезжает делегация, будет выступать Зеленский. Им необходимо, чтобы был ответный огонь по каким-то центрам принятия решений. Эти особенно остервенелые обстрелы связаны именно с приездом в Киев делегации — им нужно, чтобы Россия каким-то образом отреагировала», — подчеркнул он.

При этом ответ России, по мнению Кошкина, необязательно может быть военным — чтобы не давать повода киевской власти требовать новых поставок вооружения с Запада. У России, уверен эксперт, достаточно рычагов воздействия и возможностей для ответных мер.