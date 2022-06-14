Нынешнее противостояние России и Запада нельзя назвать новой холодной войной. Вместо нее происходит распад глобального американского мира и его раздел на крупные регионы, в центре которых будут располагаться Россия, Китай и США. Своими мыслями с «360» поделился американист Дмитрий Дробницкий.

Далее — прямая речь.

В одну воду нельзя войти дважды по той простой причине, что не только вода другая, но и человек другой. Холодная война — это другое состояние. Это было противостояние двух больших систем, между которыми всегда находилось большое количество стран — так называемый третий мир, за который велась война. То есть раньше были две большие системы и большое количество стран, где в той или иной степени велось гибридное торговое или военное противостояние.

Холодная война велась в условиях если не верховенства международного права, то во всяком случае с оглядкой на него. Действительно, были правила, которые принимались обеими сторонами.

Международное право — вещь весьма условная, но правила, принимаемыми обеими сторонами, были

Соответственно, были механизмы деэскалации, и действовала классическая дипломатия. Ни о какой окончательной победе над соперником до самых последних лет существования социалистического блока и СССР речи не шло.

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Холодная война предполагала, что в двух блоках живут очень похожие культурные люди. Никогда не отрицались и не отменялись русские авторы Пушкин, Чайковский и Достоевский. Наоборот, всячески подчеркивалось, что ценности у нас одинаковые более или менее. Подчеркивалось, что на самом деле стоит преодолеть разногласия между двумя системами и по большому счету мы внутри все одинаковые.

Распад американского мира

Надо понимать, что холодная война — это совсем другой тип глобального гибридного конфликта. То, что происходит сейчас, — это процесс иного рода. Наша дипломатия в холодную войну действительно действовала весьма адекватно, потому что она была продуктом игры по правилам. Это была жесткая борьба, но игра велась с существующими тогда правилами. Дипломаты, воспитанные в те времена, учились на такого рода конфликтах.

А сейчас мы имеем дело с распадом того миропорядка, который возник после холодной войны. Это глобальный американский мир с глобальной долларовой системой и глобальной экономикой. Мы имеем дело с распадом этого миропорядка, и он как раз и вызывает в качестве одного из следствий конфликт между США и Россией. Речь идет также о конфликте между США и Китаем, напряженностью между Индией и Китаем, а также Индией и США.

В этой ситуации нет никакого шанса для классической дипломатии. Она ушла в прошлое. А другая возникнет тогда, когда мир устаканится в новом положении, разделенный на крупные регионы. В его центре будут располагаться сильные игроки — как минимум США, Россия и Китай

Это будут большие региональные образования, и между ними будут контакты вместе с торговлей, просто мир установится иначе. Шансов для дипломатии нет не потому, что идет холодная война — во время нее были наиболее интенсивные дипломатические контакты и наиболее крупные дипломатические корпуса.

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Во время холодной войны проходили процессы деэскалации и некоего сближения позиции. Но поскольку у нас другой процесс, то и разрядки в привычном понимании не будет. Холодная война представлялась как вечное противостояние коммунистов и капиталистов, а сейчас идет транзит глобального мира к миру регионов. Он продлится минимум полтора-два десятилетия. Переход будет продолжатся, и этот конфликт тоже не сразу остановится.

Возникнут ли деэскалационные механизмы — большой вопрос, но для этого нужна другая дипломатия. А для нее должны быть серьезные теоретические прорывы.

Линии противостояния

По сравнению с холодной войной сейчас намного меньше локальных конфликтов. В период разрядки в 1960-е годы велось 28 локальных войн. С одной стороны, на заднем плане США, а с другой стороны — СССР. Сейчас конфликтов 10–15, но часто эти две противоборствующие стороны не участвуют в них напрямую.

Гибридное противостояние ведется на более узких направлениях, как раз там, где мир наиболее сильно трескается на большие регионы. Например, Тайвань, трения между Индией и Пакистаном. Этих конфликтов меньше, но они происходят не в глобальном противостоянии двух систем

Предыдущая гонка вооружений во время холодной войны состояла из двух компонентов. Первый — гарантированное уничтожение друг друга. Гонка вооружений давно идет, просто носит другой характер. Даже с учетом наших новейших стратегических вооружений США могут догнать Россию рано или поздно. Замечу, что все это происходит в условиях тотального разоружения по условиям договора СНВ-3.

Вторая часть гонки вооружений — это наращивание обычных вооружений для ведения конфликтов. Во времена холодной войны и армия США была побольше, и армия СССР достигала четырех миллионов человек. В прошлом гонка вооружений предполагала отдачу всех сил на развитие ВПК. А теперь он вписывается в экономические модели обеих стран и скорее стимулирует экономику.