Инфляция на пике. Если вы сомневались насчет кредита, сейчас самое время

Инфляция в России достигла 6,5%. Такой показатель последний раз был в 2016 году. Одна из причин — рост цен на импортные товары. Чтобы смягчить последствия инфляции, россиянам посоветовали не запасаться едой, а менять структуру потребления. И лучше не ждать с кредитами, ведь на рост инфляции отреагирует и Центробанк.

Инфляция в России в июне достигла 6,5%. По данным Росстата, это максимальный показатель с августа 2016 года. Месячная инфляция составила 0,69%, что стало рекордом с 2012 года.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что существует тренд на уменьшение инфляции, а сильных колебаний не ожидается, написал ТАСС. По словам министра, рост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем с 1 по 28 июня замедлился.

В министерстве также отметили, что продовольственная инфляция в июне уменьшилась до 0,64% по сравнению с маем, когда показатель был равен 0,96%. Непродовольственные товары подорожали на 0,68% в июне, а за год на 7,04%.

Причины роста

Министерство экономического развития в своем отчете объяснило, что на показатели потребительской инфляции оказал эффект прошлый год. Тогда рост цен на отдельные товары и услуги сдерживался карантинными ограничениями, направленными на борьбу с распространением инфекции.

На продовольственную инфляцию повлияло удорожание овощей, в частности «борщевого набора». Подорожание непродовольственных товаров связали с ускорением роста цен на легковые автомобили и стройматериалы.

Независимый аналитик по вопросам экономки Дмитрий Адамидов объяснил «360», что за ускоренной инфляцией стоят два фактора. Первый — это мировая инфляция, которая влияет на потребительскую корзину россиянина.

В мире растут цены, вслед за этим растут цены внутри страны. Рубль держится слабо и скомпенсировать рост цен в евро и долларах сложно. Хотя, если бы он укреплялся, не было бы такой инфляции Дмитрий Адамидов.

Другая причина — это тарифная инфляция. Экономист напомнил, что топливная составляющая в стране привязана к мировым ценам, а нефтяные компании решают проблемы за счет потребителя.

«Что бы ни происходило, цены на топливо не падают. Соответственно растут электричество, коммунальные услуги, а в этом году прибавились аграрии, которые повысили цены», — отметил специалист.

Руководитель направления финансов и экономики Института современного развития Никита Масленников сказал, что инфляция 6,5% — это нормальная ситуация при тех обстоятельствах, которые были зафиксированы аналитиками.

«Это отвечает прогнозам ЦБ о том, что до конца первого полугодия инфляция будет подрастать, в июне–июле достигнет годового пика, а дальше ляжет на плато и начнет снижение. Разворот мы увидим где-то в начале четвертого квартала», — отметил эксперт.

Дальнейший прогноз и последствия

Масленников также рассказал, что в этом году Россию ждет парадокс. Годовая инфляция будет достаточно высокой, а помесячная и среднесуточная продемонстрируют признаки торможения.

Экономический эксперт отметил, что согласно оптимистичному прогнозу инфляция по итогам года составит 5,4% или 5,6%. По менее радостным оценкам она может вырасти до 6%.

«У нас сохраняется высокая неопределенность по урожаю. По ряду культур уборочные работы сдвинуты из-за неблагоприятных условий, которые сопровождали посевную кампанию. Поэтому традиционная продовольственная дефляция может в этом году и не возникнуть», — объяснил Масленников.

Экономист также отметил другой эффект, связанный с импортом, — дефицит микропроцессоров и чипов, который скажется на ценах на компьютеры и гаджеты. Он напомнил про контейнерный кризис в китайских портах, который тоже сказался на ценах импортных комплектующих. Все это может привести к ценовому давлению во второй половине года.

Действия при инфляции

Рост инфляции может ударить по кошельку россиянина. Чтобы этого избежать, экономисты посоветовали не запасаться продуктами, а грамотно поменять структуру потребления. Никита Масленников заверил, что ЦБ будет реагировать на повышенную инфляцию и увеличивать ключевую ставку.

Буквально через 3-5 недель это опрокинется на ставки коммерческих банков. И здесь повысятся ставки по кредитованию, в том числе по ипотеке Никита Масленников.

Он отметил, что если есть необходимость взять кредит, то лучше брать его сейчас. Но есть и хорошая новость для вкладчиков. При повышении ключевой ставки увеличивается и доходность облигаций федерального займа.

«Люди, которые имеют склонность вкладываться в финансовые инструменты, должны обратить на это внимание», — добавил Масленников.

Дмитрий Адамидов отметил, что сейчас россияне активно кредитуются, пока ставка не так сильно растет.

Россиянам предсказывали ипотечный бум в этом году. Программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года с увеличенной до 7% ставкой. Эксперты уверены, что до конца льготного периода увеличится спрос на семейную ипотеку. В этом году россияне стали брать ипотеку на срок больше 20 лет.