Новый ипотечный бум предсказали аналитики в 2021 году

Российские банки планирует нарастить выдачу ипотеки в 2021 году до 4,6-4,8 триллиона рублей. Это на 0,2-0,4 триллиона рублей больше, чем в прошлом году.

В начале июня программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года, но с корректировками. Ставку увеличили до 7%, а предельную сумму кредита уменьшили до трех миллионов рублей.

«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6-4,8 триллиона рублей по итогам текущего года против 4,4 триллион рублей в 2020 году», — процитировал ТАСС аналитическое агентство Национальные кредитные рейтинги.

Изменение условий льготной программы изменит рост выдачи ипотеки, но не намного, считают в агентстве. Популярность сейчас имеют кредиты до трех миллионов рублей. Аналитики считают, что до конца льготного периода повысится спрос на семейную ипотеку, а цены на жилье продолжат расти на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, но медленнее.