Морские перевозки заблокированы в Китае. Последствия окажутся серьезнее, чем от пробки в Суэцком канале

На китайском побережье закрыли один из крупнейших торговых портов из-за вспышки коронавируса. Это привело к пробкам из грузовых судов, которые стоят неделями. Последствия для мировой торговли могут быть более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала.

В центре мировой торговли, китайской провинции Гуандун, произошла вспышка коронавируса. Это привело к перебоям в работе крупных портов на юге страны, написал «Коммерсант». Частичное закрытие одних терминалов попытались компенсировать перераспределением грузов в другие. Заторы в итоге появились и там.

Китайский порт Яньтянь закрыли в конце мая, и суда перевели в альтернативные порты. Но те не смогли вместить накопившиеся грузы. В итоге образовались многочасовые пробки, грузы задержались более чем на неделю. Нормализовать движение, как ожидается, получится к концу июня.

По данным Bloomberg, у побережья стоят на якоре 139 судов. А местные предприниматели столкнулись с полной остановкой поставок.

Последствия от блокировки

Новая проблема возникла, когда мир еще не успел забыть о блокировке Суэцкого канала из-за судна Ever Given. Тогда более 400 грузовых судов встали в пробку, а ежедневные потери от блокировки оценили в девять миллиардов долларов.

Но, по мнению экспертов, после блокировки терминалов в Китае пробка в Суэцком канале может показаться не таким большим потрясением для экономики. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев объяснил «360», что причина заключается в том, что побережье Китая — это огромный транспортный узел, в который грузы как ввозятся, так и вывозятся.

Оттуда вывозится как легкая промышленность, например одежда, обувь, так и электроника. И надо иметь в виду, что рядом находятся крупные производители электроники: Тайвань, Гонконг, Южная Корея Алексей Коренев.

Аналитик также отметил, что торговля может столкнуться с удлинением цепочки поставок. Это уже было несколько месяцев назад, когда затормозились поставки микросхем.

«Микросхемы используются не только в бытовых, но и в профессиональных компьютерах. Если же где-то что-то сломалось, а запчасти находятся в заблокированном контейнере, то производство может остановиться», — добавил Коренев.

Удар по карману

Блокировка судов у китайского побережья может затронуть и обычных потребителей. Международный эксперт в области морского судоходства и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко рассказал, что жители Европы и США уже начинают ощущать последствия от морских пробок. В качестве примера он привел подорожание риса.

«Сейчас Таиланд — главный экспортер риса, но из-за кризиса стало невыгодно его экспортировать. Получается так, что стоимость перевозки риса стала выше, чем закупка риса у производителей, а основные закупщики — США и Западная Европа», — объяснил Войтенко.

Но жителям России можно не волноваться из-за блокировки канала. Войтенко отметил, что российские суда почти не принимают участия в линейных контейнерных перевозках.

«Максимум, что грозит России, — придется менять контейнерные маршруты. В таком случае груз будет идти по железной дороге или через порты Дальнего Востока», — добавил Войтенко.