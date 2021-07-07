Годовая инфляция в России догнала по уровню 2016 год

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. Последний раз такой высокий показатель фиксировался в августе 2016 года, сообщили в Росстате РФ.

Месячная инфляция достигла 0,69%, став рекордно высокой для июня с 2012 года, уточнило агентство «Прайм».

Июньский индекс потребительских цен по сравнению с маем составил составил 100,69%, а по сравнению с июнем 2020 года — 100,22%. Самый высокий месячный рост потребительских цен был зафиксирован в Тверской области (на 1,3%) и Севастополе (на 1,2%). В Москве цены за месяц поднялись на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.

Сильнее всего в июне подорожали свекла (+58,4%,) морковь (+37%) и картофель (+20,3%). Рост цен на капусту составил 14,3%, виноград подорожал на 2,8%, майонез на 2,7%, а рыба на 2,4%.

В Минэкономразвития рост цен в июне на четверть объяснили повышением цен на «борщевой набор». Помимо этого, на инфляцию повлияла стоимость туристических услуг и рост цен на стройматериалы.

В июле инфляцию повлияет индексация тарифов и рост цен на металлы. В МЭР считают, в 2021 году инфляция должна составить 4,3%. Однако вскоре министерство собирается обновить свой прогноз.