Россияне стали брать ипотеку на больший срок

В России вновь увеличился средний срок выданной ипотеки. Теперь он превышает 20 лет. Это максимальный показатель с 2018 года.

Показатель растет с октября прошлого года. Тогда он достиг 219,7 месяца, к концу года эксперты зафиксировали увеличение показателя до 225,1 месяца. Сейчас он составляет 240,4 месяца. Анализ провело РИА «Новости» на основе данных Центробанка за май.

Средняя ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне — 7,3% годовых. При этом российские банки в прошлом месяце одобрили на 22,5% меньше кредитов на жилье — до 148,4 тысячи единиц. Сократилась и сумма выдачи на 21,3% — до 433,6 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. В аналитическом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» рассказали, что российские банки планируют нарастить выдачу ипотеки в 2021 году до 4,6–4,8 триллиона рублей. Это на 0,2–0,4 триллиона рублей больше, чем в 2020 году. Также россиян предупредили о росте цен на квартиры в новостройках до конца года.