Индия устала хоронить своих мертвецов. Надежды возлагают на облегченный «Спутник»

Индусы все чаще хоронят жертв коронавируса в обход официальных процедур. У людей просто нет денег на кремацию, и они сбрасывают тела в Ганг или устраивают стихийные захоронения на его берегах. Ситуацию обещает переломить производство российской вакцины, которое сейчас налаживают в стране.

В связи с бушующей пандемией в Индии не успевают сжигать тела погибших от смертоносного вируса. Древесина сильно подорожала и многим просто не по карману кремация. Выход нашелся: тела покойных сбрасывали в Ганг — там уже было обнаружено порядка 100 тел. Предположительно, все они — жертвы коронавирусной инфекции.

Власти пообещали строго наказывать за подобные действия. Однако спустя неделю в том же штате Уттар-Прадеш вдоль реки были обнаружены самочинные массовые захоронения. Полиция насчитала три сотни могил, каждая из которых была покрыта оранжевой, желтой или красноватой тканью, сообщило агентство Аssосitеd Рrеss.

Официальный представитель правительства штата заявил, что эти смерти не имеют ничего общего с COVID-19. Правда, кроме собственной убежденности, он не привел никаких аргументов. Сейчас гражданам Индии уже официально запретили проводить захоронения вдоль реки.

Для живых не опасно

Главный инфекционист ЦАО департамента здравоохранения Москвы Илья Акинфеев в разговоре с «360» пояснил, что для местного населения нет опасности заразиться коронавирусом из-за захоронений на берегу Ганга.

По словам эксперта, больше стоит опасаться других инфекционных заболеваний, которые могут передаваться, если тела не кремировать. А в случае с COVID-19 большую опасность представляет живой больной человек, который распространяет болезнь и заражает других.

«Коронавирус все-таки относится к респираторным инфекциям. То есть передается воздушно-капельным путем — чаще всего при нахождении рядом с инфицированным человеком. От его дыхания, чихания, кашля образуется аэрозольная смесь из слюны и вдыхаемого воздуха, в которой как раз и содержится вирус. При вдыхании такой аэрозольной смеси может произойти инфицирование», — сказал Илья Акинфеев.

Инфекционист отметил, что то же касается и трупов в воде. В эпидемиологии есть такое понятие, как инфицирующая доза — необходимая концентрация патогена, в данном случае вируса, чтобы выдать заражение. Так как Ганг все-таки имеет большие объемы, наличие в ней 100 мертвецов не будет опасно для местных жителей, даже если они пьют речную воду.

«Теоретически заражение может быть лишь у людей, которые будут эти трупы вытаскивать, но и это маловероятно. Максимально опасно заражение только для патологоанатомической службы, если они будут производить вскрытие без средств индивидуальной защиты», — сказал врач-инфекционист.

Остановить пандемию

По мнению Ильи Акинфеева, сейчас единственным действенным решением Индии в борьбе с пандемией может быть только вакцинопрофилактика. Но вакцинация тесно связана с финансами, и лекарство будет стоить недешево. Потому властям стоит использовать однокомпонентные вакцины, как, например, российский «Спутник Лайт».

«Такие прививки вызывают не долговечный иммунитет, а на шесть месяцев. Но главный смысл подобной вакцины не в долговечной защите, а в том, чтобы прервать передачу инфекций, остановить цепь заражений. То есть быстро и дешево сделать иммунную прослойку», — пояснил врач-инфекционист.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил «360», что Индия получила от российского Фонда перспективных инвестиций право производить российскую вакцину.

Пока налаживается производство, российские самолеты МЧС доставили в Индию «Спутник V», а также необходимые лекарства и оборудование, в том числе аппараты ИВЛ. Это уже дало серьезные результаты: на сегодняшний день прирост больных за сутки в Индии составил 281,3 тысячи человек. Это минимум почти за месяц.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и уступает только США. По последним данным, в стране выявили 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона жителей.