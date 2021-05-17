Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц

В понедельник прирост заболевших ковидом за сутки в Индии составил 281,3 тысячи человек. Это минимум впервые зафиксирован почти за месяц. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Как сообщило РИА «Новости», Индия является второй страной в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, COVID-19 заболели более 24,9 миллиона индусов. Выздоровели более 21,1 миллиона, скончались свыше 274 тысяч человек. Число получающих медпомощь уменьшилось до 3,5 миллиона человек.

Количество заражений в Индии растет начиная с середины февраля 2021 года. С 29 апреля суточный прирост составлял более 300 тысяч человек в сутки. За этот период он пять раз превышал отметку в 400 тысяч.

Минздрав Индии уточнил, что хуже всего эпидемическая обстановка складывается в штате Махараштра. За последние 24 часа там подтвердились 34,3 тысячи случаев. За медицинской помощью вынуждены были обратиться свыше 470 тысячи местных жителей.

Ведомство при этом отметило, что растет число людей, получивших прививку от коронавируса. Сейчас это 182 миллиона человек, или 13% населения страны.