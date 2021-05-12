Индия установила новый антирекорд по смертям от COVID-19

Новый антирекорд установила Индия по приросту погибших от COVID-19. За последние сутки в стране скончались 4205 человек.

В Индии за 24 часа заразились коронавирусом 355 338 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 23 миллиона человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Индии.

Выздоровели более 19,3 миллиона, умерли более 254 тысяч человек.

Эксперты ВОЗ ранее выяснили, что впервые выявленный в Индии штамм коронавируса B.1.617 обладает мутациями, которые ускоряют его передачу. Он может быть устойчив к антителам, полученным как естественным путем, так и при вакцинации, поэтому люди могут заражаться им повторно. Однако полную устойчивость к существующим вакцинам он не показал, поэтому прививка остается главным оружием против него.

Рост числа заболевших COVID-19 в Индии начался с середины февраля. В начале мая в стран был поставлен мировой антирекорд по ежедневному приросту заразившихся — более 400 тысяч случаев. При этом вакцинацию прошли более 175 миллионов местных жителей, или почти 13% населения страны.