Десятки тел жертв коронавируса нашли в индийской реке

Десятки тел нашли в священной для Индии реке Ганг. Предположительно, все обнаруженные люди умерли из-за коронавируса, а в воду их сбросили родственники. Об этом сообщила газета The Times of India.

Жители штата Бихар рассказали изданию, что около 100-150 тел нашли в Ганге 10 мая. Местные потребовали от властей немедленно отреагировать. По словам администрации штата, большинство умерших сбросили в воду несколько дней назад. Это произошло в соседнем штате Уттар-Прадеш. Окружной судья Буксара Аман Самир заявил журналистам, что людей, сбросивших в реку тела, ждет строгое наказание.

«Изданы инструкции о принятии карательных мер в отношении любого, кто будет застигнут при сбрасывании умерших в реку», — отметил он.

Неопознанные тела решили кремировать в соответствии с погребальными ритуалами. На это правительство штата пообещало выделить средства. Согласно индуизму, умерших необходимо кремировать, а затем высыпать пепел в реку.

За кремацию жертв коронавируса просят больше денег, которых часто не бывает у бедных слоев населения. Местные журналисты предположили, что из-за нехватки средств родственники умерших просто опускают тело в Ганг, надеясь на очищение священными водами.