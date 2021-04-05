Ради имиджа стаи. Названы причины, из-за которых бездомные собаки убивают или едят людей

В бурятском улусе нашли изуродованный труп 80-летней женщины. Экспертиза подтвердила, что пенсионерку загрызли собаки. Объединившись в стаю, животные начинают жить по другим законам. И людоедство для них не табу.

Жертва бродячих псов

По информации бурятского Следственного комитета, все случилось 4 апреля в селе Шэнэ Буса. На улице возле одного из домов нашли мертвой 80-летнюю женщину. На ее теле были следы укусов и отсутствовали некоторые конечности.

Пенсионерка жила в селе Шэнэ Буса одна. Рядом жил один из ее сыновей, который ежедневно навещал мать. Последний раз семья виделась в субботу вечером. Наутро сын пришел к пенсионерке, но дома ее не нашел. Осмотрев двор, он заметил останки своей матери со следами укусов и вызвал полицию.

Один из полицейских отправился осматривать местность и заметил стаю собак. Одно из животных напало, так что полицейский выстрелил из табельного пистолет и ранил его.

В итоге специалисты провели судебно-медицинское исследование и установили, что все травмы женщина получила при жизни. Следователи завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Правоохранители считают, что в произошедшем могут быть виноваты местные власти, которые допустили, что по улицам бегают бездомные опасные собаки.

По уголовному делу проводится проверка. Вокруг села ищут бродячих животных и ловят их. Координирует работу исполняющий обязанности руководителя следственного управления Сергей Базаров.

Непредсказуемая стая

В каждом российском городе есть бродячие собаки. Иногда встреча с ними обходится без последствий, но бывают и нападения со стороны животных, и травмы, и даже смертельные исходы. В начале марта собаки загрызли жительницу Тувы. В январе в Улан-Удэ пострадала девятилетняя девочка, ей зашивали рваные раны. До этого тоже было много историй с собаками, которые кусали и убивали людей. Они держат в страхе всю Бурятию и не только — в марте в Волгограде два дня собирали останки растерзанного мужчины.

Но разве собаки, даже бездомные, — людоеды? Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц объяснил «360», что поедание людей — это неестественное поведение для собак. Даже в мире диких животных людоедство встречается крайне редко. Сородичей или людей собаки едят только в случае, если речь идет о выживании.

Другое дело — стая. В сваре собаки могут впадать в раж, который провоцирует агрессивное поведение.

Сопротивление [жертвы] повлекло за собой сопротивление стаи. К большому сожалению, это может случаться. Но так, чтобы собаки ходили и высматривали свою жертву, я бы не согласился. Это единичные случаи, но они встречаются Константин Карапетьянц.

По словам Карапетьянца, бродячие собаки не падальщики. То есть просто так есть мертвых зверей или людей они не будут. Опять же, если речь не идет о сложной ситуации с кормовой базой. Когда вообще нечем питаться, животные могут есть что угодно.

Волчьи повадки

Наибольшую опасность представляют животные, которые метисированы с волками. У них повадки и хитрость волка, а также опыт городской собаки. Псы по своей природе скорее собиратели, нежели агрессоры. Они лучше пойдут на помойку или будут что-то просить у людей.

Комментируя произошедшее с пенсионеркой из Шэнэ Буса, собеседник «360» не исключил, что это могло быть убийство ради поддержания имиджа стаи и «развлечения».

«Это провокация, повлекшая за собой животный инстинкт. Сказать, что едят, нельзя. Может, суперголодные особи что-то отъедят. Убийство ради поддержания имиджа стаи и некоего развлечения, типа того», — сказал Карапетьянц.

В любом случае в темное время суток человек должен быть более осторожен. Все животные более настороженно себя ведут именно ночью, так как некоторые виды в это время охотятся. Для стаи темное время суток — благоприятное.

Карапетьянц посоветовал при виде стаи не убегать, так как это для своры дополнительный стимул для преследования. Но если остаться на месте не получилось и инстинкт убежать взял верх, нужно выбрать место, чтобы спрятаться: успеть забежать в подъезд, магазин, залезть на дерево или машину.

«Если в руках есть предметы, практика показывает, что собака при нападении кусает предмет, который находится ближе к ней. Если это сумка или портфель, можно на какое-то время защититься», — объяснил Карапетьянц.

«Кормить собак населением»

Руководитель департамента информации Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий в разговоре с «360» напомнил об умении животных учиться. Все-таки они хищники. Если участник стаи успешно напал на человека, то передаст этот опыт другим. По словам Цигельницкого, при нынешнем неидеальном законодательстве в области защиты животных общество должно быть «готово к тому, чтобы кормить собак населением».

«При нашем законодательстве по-другому не будет. От этого никто не застрахован, своры надо убирать с улиц. Во всех благополучных странах эта проблема решена. У нас так сконфигурировано, что они есть, их много. Собаки могут обглодать человека — это не первый случай. Уже было убийство женщины в Ухте, уже было съедено лицо Тани Лоскутниковой, причем в той же Бурятии. У них уже есть особи, которые других этому учат», — сказал Цигельницкий.

Людоеды с севера

Одичавшие животные живут по другим законам, в отличие от социализированных собак, отметил собеседник. Цигельницкий напомнил о работающем правиле Алана Бергмана. Оно подразумевает, что среди сходных форм животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата.

У животных на севере и в горах более хищнический образ жизни. В качестве примера Цигельницкий привел волка. На южной границе ареала обитания в теплый сезон он потребляет 40–60% растительной пищи. А на севере его рацион на 90% состоит из мяса.

Собака, в отличие от волка, гораздо меньше боится человека, она тесно с ним живет. Людоедство идет с севера. Не в Краснодарском крае, Сочи, Подмосковье. Собаки кусают людей и на юге, но на юге кусают, а на севере — едят Евгений Цигельницкий.

Встретить бездомную собаку можно где угодно, а если это стая, то у человека могут возникнуть проблемы. По словам Цигельницкого, многие зоозащитники советуют кидать псу сосиску, чтобы он отстал. Именно такое поведение, считает Цигельницкий, вырастит из собаки людоеда.

Если кинуть собаке еду за то, что она лает или пристает к прохожим, она будет думать, что только так может получить от человека пищу. Следующую свою «жертву» собака облает сильнее — он тоже даст ей еду. Проблема в том, что у кого-то еды может не оказаться.

«Они подходят ближе, у них злости нет, они просто зубами передними прихватывают его за одежду: „Где сосиска?“ Люди это воспринимают, что их кусают, а это не укусы. Это не агрессивное поведение, а возбуждение пищевое. Человек начинает махать руками, у собак начинается хищническое поведение, а дальше — труп. Если свора осталась на улице после этого, все их щеночки будут обучены этому алгоритму поведения», — сказал Цигельницкий.

Если вы боитесь собак, то обходите их. Они чувствуют страх и обязательно нападут на неуверенного человека. Группу людей животные атаковать не будут.