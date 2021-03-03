Псы загрызли жительницу Тувы. Животные были домашними, но их никто не контролировал

Очередное нападение собак закончилось трагически — погибла женщина. Жители городка в Республике Тыва негодуют, а чиновники лишь грозят штрафами. Собаки тем временем продолжают гулять по улицам.

Вечером 1 марта в больницу города Кызыл доставили женщину с множественными рваными ранами на руках и ногах. Через несколько часов пострадавшая скончалась. Очевидец сообщил полиции, что на женщину напали на территории левобережных дач три пса. Следственный комитет Республики Тыва начал выяснять обстоятельства страшной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник фото: СК РФ по Республике Тыва

Полицейские и кинологи в нескольких метрах от места происшествия нашли собак, полностью соответствовавших описаниям очевидца. Выяснилось, что животные были не бездомные — все они живут в частном доме, просто хозяева отпускают их гулять одних — разумеется, без намордников. Даже в момент осмотра собаки не были на привязи.

Накажут ли владельцев псов и как именно, покажет время. Но в свете сообщений о том, как именно содержались животные, «смерть по неосторожности» звучит как-то неубедительно. Тем более что проблемы с безнадзорными собаками в городе есть.

Источник фото: телеканал «360»

А тем временем по городу продолжают гулять вот такие собачьи шайки, встреча с которыми может быть опасна не только для ребенка, но и для взрослого человека. Снимок сделан 2 марта, на следующий день после трагедии на левобережных дачах.

Мэрия Кызыла пытается пугать безответственных собаководов, угрожает им штрафами. В соответствии с Кодексом Республики Тыва об административных правонарушениях, хозяева собак, бегающих по улицам без намордника и поводка, заплатят казне от 2000 до 5000 рублей. Но, похоже, в Кызыле штрафов никто не боится.

Добрые люди

Свободно бегают не только собаки нерадивых хозяев, отправляющих своих питомцев на вольный выгул, но и бездомные. Впрочем, человеку, на которого такая свора может напасть, совершенно нет разницы, накинулся на него или его ребенка пес с паспортом и родословной или бродячий.

Некоторые люди прикармливают бродячих собак. Они не готовы взять к себе хотя бы одного беспризорника, но зато активно поддерживают популяцию условно домашних животных. А жертвами такой доброты могут стать невинные люди.

В 2012 году в Хакасии осудили женщину, которая возле своей фермы прикормила стаю из пятнадцати собак. Когда дама была в отъезде, оголодавшие псы, лишенные постоянной привычной кормежки, попросту растерзали четырехлетнего ребенка, который оказался поблизости. «Кормилицу» судили, но освободили от реального наказания из-за истечения процессуальных сроков, рассказал «Правозащитник.Инфо».

Страшное постоянство

Это не первое нападение собак на людей, которое так жутко закончилось. В ноябре прошлого года в Башкирии два бойцовских пса растерзали 24-летнего парня. В Бурятии домашний пес убил девочку. В начале этого января овчарка загрызла 11-летнего мальчика в Ивантеевке. Это только первые попавшиеся случаи из поисковика — инцидентов с укусами и того больше.

Адвокат Андрей Муратов в беседе с «360» отметил, что при нападении собак есть два вида ответственности: административная и уголовная. Какую из них будут применять, зависит от происшествия.

«Если собаку специально натравливали на человека и это повлекло смерть или тяжкие телесные повреждения — это уголовная ответственность. Но закон нигде прямо не говорит о том, что собака подлежит уничтожению. Если пес просто укусил, можно говорить о гражданско-правовой ответственности при условии, что сам пострадавший не спровоцировал собаку на такие действия», — пояснил юрист.