Бродячие собаки держат Бурятию в страхе. Почему их не ловят?

Бродячие собаки стали серьезной проблемой для Бурятии: животные нападают на людей все чаще. Последним пострадал школьник, травмы которого так серьезны, что его пришлось вводить в кому. Брошенные собаки в обилии есть в каждом регионе, но в Бурятии их отловом почти не занимаются. Только в прошлом году бездомные собаки в среднем нападали на людей больше четырех раз в день.

Бродячие собаки напали на 11-летнего мальчика 12 января в Улан-Удэ, в поселке Забайкальском. Его успел спасти 80-летний пенсионер, который отпугнул животных громкими криками. Мальчик получил много ран и находится в состоянии искусственной комы, потому что врачи боятся болевого шока.

В Забайкальском возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак, говорится на сайте регионального Следственного комитета.

В конце 2019 года управление ветеринарии Улан-Удэ выделило почти 20 миллионов рублей, чтобы разобраться с бездомными животными. Более 1,4 тысячи собак должны были поймать. Но к концу 2020-го соглашение с соответствующими организациями исполнено только на треть — пойманы 402 особи.

В Забайкальском пообещали ежедневное патрулирование улиц, в том числе с участием полицейских, говорится на сайте администрации Улан-Удэ.

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Охота на людей

Нападения животных на людей в Бурятии происходят регулярно.

Накануне, 13 января, на улице Ключевской в Улан-Удэ собаки напали на 18-летнюю девушку и искусали ей ноги. Ее спас очевидец: посадил к себе в машину, где она ждала скорую.

В конце декабря бродячие псы напали на девушку в Забайкальском. Она до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии: у нее укусы до костей, обезображено лицо и, по данным СМИ, откушен нос. Ее даже доставили в Москву спецбортом МЧС.

Журналисты бурятского СМИ «Номер один» побывали в поселке и пообщались с жителями. Они уверяли, что случаев нападения собак однозначно больше двух. А атаки начались еще задолго до шумихи в СМИ. По словам местных, животные набрасываются не только на детей и женщин, но даже на взрослых мужчин в дневное время суток.

Житель поселка Алексей Брикотин сказал, что дети в самой большой опасности, потому что могут не успеть убежать. Если им кто-то поможет, то все закончится хорошо. Но если атака произойдет в безлюдном месте, то «случится самое страшное». Некоторые дети даже берут с собой в школы палки, чтобы отбиваться от бродячих собак.

В начале декабря 2020-го бурятское Заксобрание выяснило, что за 10 месяцев с начала 2020 года в республике зарегистрировали 1417 случаев нападения бездомных собак на людей. В среднем животные кусают по 4,7 раза за день. А в 2019-м ситуация была еще хуже: зафиксировали 1,7 тысячи случаев нападения.

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Власти не могут помочь

Зоозащитница из Улан-Удэ Татьяна Никифорова в разговоре с «360» обратила внимание, что программа стерилизации в Бурятии начала работать примерно год назад. До этого животных просто убивали. В рамках программы должны были в том числе работать с населением, чтобы они не выпускали на улицы своих собственных питомцев.

По словам Никифоровой, в Улан-Удэ многие животные на улице имеют хозяев. Просто те иногда выпускают собак погулять. Не исключено, что эти животные участвуют в нападениях.

Когда работала программа отстрела собак, специалисты в основном убивали чьих-то животных, потому что они ручные и охотно подходили к людям. В лес, откуда зачастую и прибегают бродячие псы, никто не ходил.

Когда в конце года произошел случай с девушкой искусанной, там сразу сформировали 15 мобильных групп. И то опять проработали они какое-то время, но произошел этот укус (ситуация со школьником — прим. ред.) в этом же районе. Где эффективность работы? Татьяна Никифорова.

Никифорова связала частые случаи нападения собак с бездействием администрации. Чтобы такое не происходило, нужно создать большее количество приютов. Те, которые имеются, не поддерживаются государством, они частные и небольшие.

В километре от места, где произошло нападение на школьника, есть приют. Сейчас вину, по словам Никифоровой, сваливают на это учреждение — якобы собаки сбежали оттуда. Собеседница заверила, что за 10 лет существования приюта случаев побега собак оттуда не было.

Проблемой не занимаются?

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре с «360» объяснил, что в Бурятии сложная ситуация с бродячими животными, потому что регион не исполняет федеральные законы вовремя. Власти, по мнению собеседника, начинают работать только после эксцесса.

То, что проблема стоит достаточно остро, мы об этом слышим не первый год. Там, где проблемой не занимаются, там она и будет стоять остро. Вместо того чтобы ею заниматься, бурятский законодатель пытается в том числе и на центр кивать Кирилл Горячев.

Горячев обратился к закону № 498, регулирующему ответственное отношение с животными. Его приняли в декабре 2018 года. В документе прописаны полномочия органов государственной власти субъектов России по поводу работы с бродячими животными — это и отлов, и помещение в приюты, и стерилизация. То есть если нет места в специальном учреждении, собаку стерилизуют и отпускают.

По его словам, в Бурятии, как и во многих других регионах, этим вопросом не занимаются. Горячев считает, что деньги на эти цели выделяют, но никто не беспокоится о результате.

Я знаю, что и по другим регионам происходит. И очень часто потом власти начинают кивать на защитников животных — якобы они не дают работать. Все это вранье. Власти не работают, а когда происходят неприятные ситуации, как в Бурятии, начинают искать, на кого спихнуть ответственность Кирилл Горячев.

Горячев обратил внимание, что риторика бурятских властей в ключе работы с бродячими животными «ничем конкретным не заканчивается», хотя о проблеме говорят не первый год. По словам Горячева, несмотря на принятый в 2018 году закон, за эти два года в республике не создали приюты, не ввели систему, повышающую ответственность за содержание собак владельцами.