В Волгограде два дня собирали останки местного жителя. Собаки обглодали конечности и растащили их по разным частям леса. Проблема бродячих собак в регионе существует давно, как и во многих других частях России. Власти жалуются на нехватку средств, а жители — на закон, запрещающий отстрел бездомных псов.

Вечером 17 марта в Дзержинском районе Волгограда в лесу нашли останки человека. Местный житель заметил человеческую ногу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили и другие фрагменты тела со следами зубов животных, предположительно, собак. Череп с нижней челюстью нашли только утром, на нем повреждений не было.

Сейчас специалистам предстоит определить личность погибшего и причину его смерти. Животные могли растерзать тело уже мертвого человека, оставленное в лесополосе, в районе жилой застройки. Следственный комитет организовал проверку.

Проблема бродячих псов

Проблема бродячих псов в Волгограде стоит остро уже довольно давно. Спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин, как сообщил портал «Высота 102», даже сравнил ситуацию с беспределом бандитов в 90-е.

«Если в 90-е годы ходили с битами и отбивались от бандитов, то сейчас уже по городу с палками ходят и отбиваются от собак», — сказал он.

Местные жители давно жалуются на агрессивных бродячих животных, многие видят причину бедственного положения в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с животными, который запрещает убивать бездомных собак.

В Госдуму предлагали внести законопроект, который позволил бы регионам самостоятельно регулировать допустимое число бродячих животных, но депутаты отозвали его из соображений гуманности.

«Я и моя дочь уже несколько раз становились объектами агрессии бездомных стай, на наших глазах дважды только за март месяц стаи нападали на детей, идущих в школу, множество раз видели, как взрослые люди отбивались от собак. Их возвели в ранг неприкасаемого божества, на алтарь, которому положили жизнь и здоровье граждан России», — заявила изданию РИАЦ местная жительница.

Частые нападения собак

В Волгограде нападения бездомных псов на людей действительно происходят очень часто. Накануне собака напала на ребенка прямо на территории школы. Девочка с ранами на лице обратилась за скорой медицинской помощью. Жители рассказывали, что в некоторых районах города на людей нападают собаки с бирками на ушах — это значит, что по крайней мере один раз их уже отлавливали, прививали и стерилизовали.

Председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова объяснила, что число отловленных бродячих животных в 2020 году увеличилось в сравнении с предыдущим годом, причем довольно существенно. Но этого все равно мало — в Волгоградской области остается порядка 20 тысяч бродячих собак, которые представляют опасность для местных жителей.

Более того, питомников и приютов катастрофически не хватает, поэтому основная задача работы служб по отлову животных заключается в стерилизации и вакцинации собак. Затем их отпускают на свободу, так как содержать их просто негде. Аликова добавила, что с тем уровнем финансирования, который есть у региона сегодня, борьба с бродячими животными может затянуться на семь-восемь лет.

Сейчас же, как предупредили специалисты, начинается сезон так называемых собачьих свадеб, животные становятся более агрессивными. При встрече с бездомным псом эксперты посоветовали не бежать, а защищать ноги подручными средствами.