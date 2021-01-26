«Все нападения почти в одном месте». Собаки покусали девочку в Бурятии

Мужчина отметил, что собак было три — они укусили девочку за голову, прокусили ей ногу в двух местах. Все произошло после школы — девочка приехала на автобусе и шла домой, животные набросились на нее недалеко от дома, на соседней улице. Спасли школьницу сестры и сосед, которые отогнали собак.

«Сестры ждали ее со школы, смотрели. Увидели, что собаки напали, побежали помогать. Сосед тоже выскочил, помог отогнать. Три собаки было», — рассказал Родион.

Он уточнил, что сейчас дочь госпитализировала, ей занимаются врачи.

«Дочь находится в больнице, состояние удовлетворительное, раны зашили. Сейчас положат ее на лечение, терапию будут проводить, антибиотики давать», — пояснил он.

В Минздраве республики Бурятия отметили, что девочку госпитализировали в травматологическое отделение Детской республиканской клинической больницы, ее доставили туда на скорой помощи.

«Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Проведена первичная хирургическая обработка ран волосистой части головы», — пояснили в пресс-службе.

Мужчина подчеркнул, что это не первое нападение бродячих собак на людей, и почти все они произошли в одной часи города.

«Практически в одном месте все нападения происходят, в одном районе — почти на одной улице. Поселок большой сам по себе но происходит почти в одном и том же месте — в прошлый раз напали на мальчика. Разброс нападений там метров 500 по окружности, даже меньше», — отметил он.

За последний месяц в Улан-Удэ собаки уже пять раз нападали на людей. В конце декабря они сильно покусали 11-летнего школьника, а также едва не разорвали 20-летнюю девушку.