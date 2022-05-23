Июнь приготовил россиянам дополнительный выходной и новые законы. Вот что их ждет

В начале лета россиян ждут новые льготы. Совершеннолетним подросткам продолжат выплачивать страховые пенсии по потере кормильца после окончания обучения в школе. С июня для установления личности при использовании банковских услуг достаточно будет предъявить права. А при покупке билетов на футбольный матч придется оформить Fan ID.

Повышение пенсий

С 1 июня пенсионеры будут получать повышенную социальную выплату, если они уволились в феврале. Прибавка к льготе будет равна всем индексациям, которые пропустил россиянин, пока он совмещал работу и пенсию. Повышенные выплаты начнутся через три календарных месяца, которые шли за месяцем увольнения. Поэтому после прекращения работы в феврале повышенная пенсия придет в июне. Выплаты проведут автоматически, без подачи заявления.

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С 1 июня в силу вступит закон, согласно которому Пенсионный фонд России будет автоматически продлевать до 1 сентября выплату страховых пенсий по потере кормильца россиянам 18-летнего возраста. Теперь, если подросток закончил обучение по программам среднего или основного общего образования и достиг совершеннолетия, он будет получать льготу до 1 сентября того года, когда прекратил обучаться.

После начала сентября льготники могут опять рассчитывать на выплаты, если смогут подтвердить поступление в колледж или университет. Если у них не будет официального трудоустройства, то льгота сохранится до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет.

Выходной в июне

В воскресенье, 12 июня, россияне отпразднуют День России. Согласно закону, если государственный праздник выпадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день. Поэтому работающие пять дней в неделю россияне будут отдыхать 11, 12 и 13 июня.

День России — один из самых молодых праздников в стране. Он связан с принятием Декларации о суверенитете страны 12 июня 1990 года. Через год 12 июня объявили нерабочим днем, а с 1992 года он стал государственным праздником.

Путешествия по России

С начала лета школьники могут путешествовать по России на поезде со скидкой 50%. Льготу предоставят при оформлении проездных документов в общие места и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Исключение составляют скоростные и высокоскоростные поезда, а также вагоны второго и третьего классов.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Львов

В поездах международного сообщения скидку можно получить при условии совершения поездки по территории России.

С 1 июня «Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы между городами России и Сочи. Среди них — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Пермь, Екатеринбург, Уфа и Тюмень. Пассажиры смогут долететь до южного курорта в обход Москвы и тем самым сэкономить время и деньги.

Упрощенная идентификация

С 29 июня в силу вступит закон об упрощенной системе идентификации клиентов финансовых организаций, которые подпадают под действие антиотмывочного законодательства. Теперь для установления личности при использовании банковских услуг достаточно будет предъявить водительские права.

Раньше только профессиональные участники рынка ценных бумаг могли поручить идентифицировать личность упрощенным способом. Теперь это право есть у операторов мобильной и почтовой связи, страховых брокеров, ломбардов и лизинговых компаний. До принятия закона для упрощенной идентификации требовались паспортные данные, СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой.

Пропуск болельщика

С 1 июня в силу вступит закон о Fan ID для болельщиков. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую болельщик получает при покупке билета на матч. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг. В нем отразится история действий болельщика на спортивных мероприятиях. По закону, если человек ранее нарушал общественный порядок во время спортивной игры, то ему откажут в оформлении Fan ID.

Закон ввели для борьбы с эксцессами на футбольных матчах. По словам главы комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, болельщики хотят ходить на стадионы семьями, но не желают подвергать близких опасности или быть свидетелями хулиганства.

Изменения на бирже

С 1 июня Центральный Банк разрешит короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «плечом» в целях повышения ликвидности торгов и из-за уменьшения волатильности на финансовых рынках.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Гунеев

Запрет на такие действия на биржевом и внебиржевом рынках ввели в России в конце февраля. Решение объясняли сложившейся ситуацией на финансовом рынке и защитой прав и законных интересов инвесторов.

С 1 июня и по 31 декабря 2022 года ЦБ временно уменьшит размер «кредитного плеча». Под ним понимают заемные средства, которые брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами.