Подтверждать личность в России разрешили водительскими правами

В России упростили систему идентификации клиентов финансовых и других организаций. Теперь подтвердить личность можно будет водительскими правами.

Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь любая организация, которая проводит операции с деньгами и другим имуществом, может поручить банку идентифицировать своих клиентов, в том числе и по упрощенной схеме.

Ранее правом обладали только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Изменения в законодательстве позволили воспользоваться им и другим организациям. Среди них в том числе оказались операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.

С согласия клиента или его представителя теперь также можно использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения достоверности сведений о них и для их обновления.

Для упрощенного подтверждения личности клиента — физического лица закон позволил предъявлять водительские права. Их номер можно будет указать в дополнение к паспортным данным. Раньше для этого требовались паспортные данные и дополнительные — например, ИНН или СНИЛС.