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    30 декабря 2021, 23:04

    Подтверждать личность в России разрешили водительскими правами

    Путин подписал закон об использовании водительских прав для идентификации личности

    Александра Ломейко

    В России упростили систему идентификации клиентов финансовых и других организаций. Теперь подтвердить личность можно будет водительскими правами.

    Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Теперь любая организация, которая проводит операции с деньгами и другим имуществом, может поручить банку идентифицировать своих клиентов, в том числе и по упрощенной схеме.

    Ранее правом обладали только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Изменения в законодательстве позволили воспользоваться им и другим организациям. Среди них в том числе оказались операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.

    С согласия клиента или его представителя теперь также можно использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения достоверности сведений о них и для их обновления.

    Для упрощенного подтверждения личности клиента — физического лица закон позволил предъявлять водительские права. Их номер можно будет указать в дополнение к паспортным данным. Раньше для этого требовались паспортные данные и дополнительные — например, ИНН или СНИЛС.