Подтверждать личность в России разрешили водительскими правами
Путин подписал закон об использовании водительских прав для идентификации личности
В России упростили систему идентификации клиентов финансовых и других организаций. Теперь подтвердить личность можно будет водительскими правами.
Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь любая организация, которая проводит операции с деньгами и другим имуществом, может поручить банку идентифицировать своих клиентов, в том числе и по упрощенной схеме.
Ранее правом обладали только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Изменения в законодательстве позволили воспользоваться им и другим организациям. Среди них в том числе оказались операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.
С согласия клиента или его представителя теперь также можно использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения достоверности сведений о них и для их обновления.
Для упрощенного подтверждения личности клиента — физического лица закон позволил предъявлять водительские права. Их номер можно будет указать в дополнение к паспортным данным. Раньше для этого требовались паспортные данные и дополнительные — например, ИНН или СНИЛС.