Россиянам напомнили, кому и когда увеличат пенсию в 2022 году

Индексация пенсий для разных категорий граждан происходит каждый год, но в разное время, напомнила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она обратила внимание на четыре ключевые даты.

Страховые пенсии индексируют на уровень выше инфляции с 1 января. Такие выплаты получают россияне, которые достигли пенсионного возраста и заработали достаточный стаж и количество пенсионных коэффициентов. В этом году страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 8,6%, напомнила Бибикова в комментарии «Парламентской газете».

Ежемесячные денежные выплаты для инвалидов и ветеранов боевых действий, а также некоторые виды пособий индексируют с 1 февраля. Индексацию государственных социальных пенсий проводят с 1 апреля. Такие пенсии назначают тем, кто не заработал нужный для начисления страховой пенсии трудовой стаж.

«Социальную пенсию начинают выплачивать на пять лет позже, чем страховую, соответственно, мужчинам — с 70 лет, а женщинам — с 65 лет», — уточнила Бибикова.

С 1 августа увеличивают пенсии работающим пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатель платил взносы в Пенсионный фонд. Сенатор отметила, что в данном случае это не индексация, а индивидуальная прибавка, которая зависит от того, сколько человек заработал.

«Чем выше зарплата, тем больше отчисления в ПФР, которые пересчитываются в коэффициенты и влияют на выплаты», — пояснила она.

С 1 июня вступят в силу поправки в закон «О страховых пенсиях», которые касаются выплат по потере кормильца. Выпускникам школы сохранят право на получение пенсии до 1 сентября того года, когда он закончил обучение. Если он пойдет учиться дальше, то продолжит получать выплаты, если не устроится на работу.