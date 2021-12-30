Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, покупающий билет на матч. Оформить паспорт болельщика можно через портал госуслуг в пару кликов, в нем будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Согласно закону, если болельщик или участник ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, ему может быть отказано в оформлении Fan ID.

По словам главы комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, дополнительные меры безопасности еще никому не доставили неудобства.

«Многие хотят ходить на стадион семьями, но не хотят подвергать их опасности или быть свидетелем безумства хулиганов», — заявил Свищев. Он также считает, что это нововведение не должно негативно отразиться на заполняемости спортивных арен.

Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков и участников. Скорее всего, это нововведение затронет футбольный чемпионат.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказал свое мнение о Fan ID. Он считает, что борьбу с эксцессами на футбольных матчах стоит вести другими способами и Госдума поторопилась с введением Fan ID.