Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

У россиян наступила сокращенная рабочая неделя. На работу люди, которые работают пять дней в неделю, выйдут только с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные у россиян будут в июне. Они пройдут с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России.

День России отмечается 12 июня. В 2022 году этот день выпадает на воскресенье. В связи с этим отдыхать россияне будут с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Последующая за этими выходными рабочая неделя получится сокращенной. Россияне будут работать только четыре дня: с 14 по 17 июня включительно.

Еще одни длинные выходные перед новогодними праздниками ждут россиян в ноябре. В связи с Днем народного единства жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Ранее в Роструде поясняли, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад.