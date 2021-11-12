Хозяин натравил бойцовскую собаку на прохожую в Мытищах. За такие породы заступились и назвали их неагрессивными

В Мытищах мужчина чуть не сбил женщину, после чего натравил не нее бойцовскую собаку. Это не единственный случай, когда домашний пес нападает на человека. Специалисты уверены — не стоит предвзято относиться к конкретным породам, даже бойцовским, а вот ввести более жесткие правила для владельцев собак необходимо.

Нападение в Мытищах

Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Мытищах задержали мужчину, который, предположительно, натравил собаку на местную жительницу.

«25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России „Мытищинское“ поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку», — сказала Петрова.

Пострадавшая по имени Юлия засняла на видео нападение. На кадрах видно, как ее едва не сбивает красная Audi. Затем из машины выходит мужчина и выпускает собаку. Судя по видео, это пес породы питбуль или стаффордширский терьер. Водитель скомандовал собаке: «Взять», — и попытался отнять телефон, на который женщина снимала происходящее. В итоге Юлия оказалась в травмпункте с ранами руки и плеча.

Она рассказала РЕН ТВ, что во время прогулки увидела неадекватного мужчину с псом. Чтобы избежать встречи с собакой, Юлия остановилась и подождала, пока ее спрячут в машину. После этого владелец животного попытался наехать на Юлию. Тогда она и решила заснять все на камеру.

Сейчас с пострадавшей физически все хорошо, она уже дома. Однако теперь у Юлии появился страх выходить на улицу. Об этом «360» рассказал ее отец Петр. По его словам, они с дочерью не сталкивались с подозреваемым раньше.

Подруга пострадавшей Наталья рассказала «360», что подозреваемый давно беспокоит жителей района и часто ездит в нетрезвом состоянии по округе, из-за чего уже не раз вызывали правоохранителей.

Случаи нападения домашних собак

Юлия не единственная, кто пострадал от чужой собаки. В начале августа овчарка покусала пенсионерку в Можайском городском округе. Ей понадобилась помощь врачей института Склифосовского.

Перед этим в СНТ «Солнечный» Чеховского городского округа ротвейлер напал на двоих детей — четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика. Все закончилось скорой помощью и возбуждением дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Этим же летом питбуль без намордника напал на мальчика в Новосибирске — прямо в подъезде. Ребенок попал в травмпункт с раной ноги.

Опасные собаки и закон

В России выгул потенциально опасных собак в общественных местах регулирует статья 14.19 КоАП РФ. Псов определенных пород разрешено выгуливать только в наморднике и на поводке. Иначе хозяину грозит штраф до пяти тысяч рублей. Однако ни одна из перечисленных выше пород не входит в список потенциально опасных. В перечне нет ни овчарок с ротвейлерами, ни так называемых бойцовских собак.

В список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Представителей всех остальных пород — будь то шпиц или питбуль — разрешено выгуливать либо в наморднике, либо на поводке. Тем временем петербургские депутаты предложили обязать владельцев собак бойцовских пород страховать гражданскую ответственность, чтобы жертвы нападений могли получить компенсацию. По предварительным расчетам, стоимость страховки может составить две-три тысячи рублей, написал РБК.

Есть те, кто сомневается в необходимости подобных мер. Так, вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев считает, что нарушители все равно будут преступать закон.

«Из-за одного морального урода будет страдать огромное количество нормальных законопослушных граждан. Причем, что характерно, уроды как раз таки не пострадают. <…> Мы создадим проблемы законопослушным», — рассказал он «360».

Обязать владельцев заниматься с собакой

У тех, кто занимается с животными, есть свои предложения, как контролировать содержание собак. Например, нельзя отдавать щенка неподготовленному хозяину. Об этом «360» рассказала инструктор-дрессировщик Надежда Ануреева.

«Нужны минимальные знания кинологии. Сейчас есть разные кинологические организации, где можно пройти курсы. Если человек хочет работать кинологом, нужно более серьезное образование. А для владельцев это база. И нужно, как было в СССР, обязать проходить послушание на площадке. Без этого тупо не продавать собаку», — подчеркнула Ануреева.

Порода или даже вес собаки не играют роли в том, может ли она нанести увечья человеку, поэтому решать проблему стоит исходя из других категорий. Об этом «360» рассказал зоопсихолог Мирослав Волков. Он предложил контролировать не продажу щенков, а их воспитание.

Нападение бойцовской собаки — редкость?

В России, как правило, предвзято относятся к так называемым бойцовским собакам. Но Волков уверен, что представители этих пород отличаются отсутствием агрессии по отношению к человеку. По его словам, питбули, стаффы, бультерьеры, амстаффы, у которых нет отклонений с психикой и все хорошо с воспитанием, отличаются лояльностью к взрослым и детям.

«Изначально породы были выведены для собачьих драк. Но при этом они должны были быть максимально лояльными к человеку. Так, чтобы человек мог руку в пасть засунуть, а собака ничего с этим не могла сделать. Допустим, собака ранена. Несмотря на боль, она должна была позволить человеку проводить с ней ряд манипуляций», — пояснил Волков.

По его словам, агрессия среди так называемых бойцовских собак — редкость, ведь их владельцы обычно очень трепетно относятся к воспитанию любимцев, в отличие от многих хозяев считающихся неопасными псов. С этим согласна и Ануреева.

«Укусить человека такой собаке сложно. У меня у самой бультерьер и немецкая овчарка. Честно, я быстрее подойду к любому питбулю на улице, чем полезу к немецкой овчарке. Немец сразу, скорее всего, хватанет», — заключила инструктор.