Мужчина натравил бойцовскую собаку на женщину в Мытищах

Неадекватный мужчина чуть не сбил на машине женщину на улице Широкой в Мытищах, а потом натравил на нее свою собаку. Она написала заявление в полицию, мытищинца задержали. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы», — рассказала Петрова. Она добавила, что женщина получила травмы и обратилась в больницу.

Пережившая нападение пса рассказала РЕН ТВ, что хотела просто погулять. По ее словам, она заметила неадекватного мужчину с собакой, которая вела себя агрессивно. Она притормозила, дождалась, когда пса запрут в машине, и хотела продолжить путь. Задержанный сначала хотел ее сбить, а потом выпустил собаку и скомандовал: «Взять!».

Собеседница добавила, что сейчас она в больнице. Животное покусало ей руку и плечо.