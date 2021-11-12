У жительницы Мытищ после нападения собаки появился страх выходить на улицу

Юлия из Мытищ стала бояться выходить на улицу после того, как мужчина натравил на нее свою собаку. Об этом в разговоре с «360» сообщил ее отец Петр.

По его словам, физически дочь чувствует себя нормально, а психологически пока не очень. Она боится выйти на улицу.

«Она не выходит из дому. Собачка-то бегает, его (нападавшего — прим. ред.) не видно», — сказал собеседник «360».

Уже после нападения отец женщины видел того мужчину, некоторое время он продолжал гулять со своим псом, животное было на поводке, но без намордника. Теперь с четвероногим гуляет сын этого человека. Ему, по оценке отца Юлии, около 10 лет.

Несмотря на то, что сейчас раны заживают, семья пострадавшей озабочена вопросом, есть ли у собаки прививки.

«Сначала рана кровила, перевязки делали, потом она перестала, потом она затянулась. Вопрос в том, что еще надо проверить, есть ли у собаки прививки, потому что дочери нельзя делать прививки по медицинским показаниям. Надеемся, что собака здорова», — добавил Петр.

Жительница Мытищ подала заявление о том, что мужчина натравил на нее собаку 25 октября. У женщины зафиксировали множественные гематомы, укусы, травму плеча.

Полиция задержала мужчину. По факту случившегося проводится проверка. Данной историей заинтересовался также Следственный комитет.