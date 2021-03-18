Следователи Новосибирска проверят информацию о нападении питбуля на мальчика. В отношении хозяйки собаки могут возбудить уголовное дело, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

«Следственные органы проверят сообщение о нападении собаки, все факты, изложенные в публикации, и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, питбуль напал на мальчика в подъезде, животное было без намордника. Пес вцепился зубами в ногу ребенка. Хозяйка не могла сама оттащить животное, но пострадавшему удалось вырваться. Мальчика отвезли в травмпункт, там ему зашили раны.

Родители пострадавшего подали заявление о нападении. Сейчас ведется проверка.