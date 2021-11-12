Мужчина, натравивший бойцовскую собаку на девушку в Мытищах, ранее был судим. За решеткой он провел год, сообщил источник «360».

По его информации, раньше мужчина жил в Ельце, откуда переехал в Москву. Потом стал работать в сфере авторемонта. У него есть жена и ребенок, добавил источник.

В настоящее время он задержан полицией. Девушке, которая сообщила о нападении, нужно будет пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Пострадавшая ранее сообщила, что мужчина натравил на нее бойцовскую собаку из-за того, что она сделала ему замечание, когда он ехал на машине в нетрезвом виде. По словам жительницы Мытищ, конфликт произошел 25 октября. У нее зафиксировали множественные гематомы, укусы и травму плеча.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Отец пострадавшей заявил, что его дочь теперь боится выходить на улицу. Кроме того, семья опасается, что собака была непривита.