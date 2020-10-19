Халатность чиновников приводит к гибели детей, загрязнению и заражениям. Примеры от Норильска до Адыгеи

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к исправительным работам из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Он узнал о нем сразу после ЧП, но два дня ничего не делал. Халатность чиновников зачастую может иметь тяжелые последствия для окружающих. Например, в Адыгее из-за бездействия муниципального главы 150 человек подхватили COVID-19. И таких примеров много.

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты из-за халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда. Дело против экс-главы возбудили после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Приговор Ахметчину — первый в России по такому поводу. Причем уликой против чиновника стала переписка в мессенджере: следователи указали, что он получил и прочитал сообщение о ЧП.

Крупный разлив топлива произошел в Норильске 29 мая, из-за чего в воду и почву попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По данным следствия, Ахметчину сразу же доложили о ЧП. Но за два дня он ничего не сделал, чтобы устранить последствия. В середине июня против экс-мэра возбудили дело о халатности. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. В конце июля чиновник ушел в отставку.

Смерть детей

В Кемеровской области халатность работника администрации поселка Сосновка-2 привела к смерти шестилетнего мальчика. 16 мая 2020 года ребенок ненадолго остался без присмотра и пропал. Мать не смогла самостоятельно найти сына и обратилась в полицию. Тело мальчика нашли в заполненном водой заброшенном резервуаре с открытым люком. Вину за случившееся возложили на чиновника, отвечавшего за снос и установку ограждений у таких объектов. В начале октября мужчина получил 1,5 года условно с запретом занимать некоторые должности в это время.

5 августа 2019 года в селе Богатом Самарской области во время сильного ветра на голову шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Через три недели он умер в больнице. Против главы сельского поселения возбудили дело. Чиновника, не проследившего за вырубкой опасных деревьев, ждет суд.

В Астрахани замглавы администрации получил два года колонии. Чиновник не проследил, чтобы вход в аварийное здание бывшего Дома культуры закрыли. В заброшку забрались подростки. Один из них, 13-летний мальчик, упал с чердака и разбился.

Похороны с коронавирусом

В Адыгее из-за халатности перед судом предстанет экс-глава Садовского сельского поселения. В разгар пандемии, 1 мая, чиновник допустил проведение массовых похорон в ауле Бжедугхабль. На траурную церемонию приехали около 500 человек, в том числе из Краснодарского края. Как оказалось, одна из женщин болела COVID-19. От нее вирус подхватили еще 150 человек.

«Несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей <…>, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией», — сообщили в пресс-службе СКР.

Обрушение путепровода

Бывший начальник отдела ХКЖ администрации города Свободного Амурской области тоже пренебрегал своими обязанностями. Из-за этого 9 октября 2018 года там обрушился автомобильный мост через Забайкальскую железную дорогу. Пострадал водитель автомобиля, который ехал в это время по путепроводу и рухнул вниз. Были уничтожены два вагона, повреждены рельсы и шпалы. Сумма ущерба составила около четырех миллионов.

«По данным следствия, муниципальный служащий имел реальную возможность своевременно принять меры по выявлению дефектов в виде трещин в несущих конструкциях, отклонения схемы опирания балок пролетного строения от расчетной, а также иных признаков износа и принять решение о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств», — отметили в СКР.