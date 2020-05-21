500 жителей Адыгеи и соседней Кубани съехались на похороны, нарушив режим самоизоляции. Итог — более 150 заболевших, 35 человек попали в больницы. На выездах из сел и аулов дежурит полиция, на границе с Краснодарским краем выставлены блокпосты. Главе муниципалитета, где произошла массовая вспышка, пришлось уйти в отставку.

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов уволился после массовой вспышки коронавируса в муниципалитете. Его отставку, сообщается на официальном сайте республики, приняли на внеочередной сессии Совета народных депутатов района. Исполняющим обязанности главы стал первый заместитель Османова Темур Губжоков.

Массовое заражение коронавирусом произошло из-за грубого нарушения режима самоизоляции. 1 мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, куда съехались порядка 500 местных жителей и родственников умершего из Краснодарского края. Никто из них не носил маски и не соблюдал социальную дистанцию.

«Я не присутствовал на похоронах, но, как говорят опрашиваемые, было порядка 500 человек. Причем были люди и из Краснодарского края. Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек», — рассказал «Интерфаксу» главный санитарный врач Адыгеи Сергей Завгородний.

Источник инфекции

Как оказалось, одна из участниц траурной церемонии болела COVID-19. После похорон она почувствовала себя плохо, ее поместили в инфекционный госпиталь. Затем признаки болезни появились у ее родственников. Как отмечает издание «Югополис», заболевание у них протекало в легкой форме или бессимптомно.

«Основной человек, от которого они заразились, находится в инфекционном госпитале, это их старшая родственница, которая присутствовала на мероприятии. Все остальные чувствуют себя нормально. В данный момент они находятся в обсервации. Дополнительно были отобраны еще около 200 проб у лиц уже не первого контакта, а последующих», — сообщил ГТРК «Адыгея» главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

К 19 мая количество инфицированных выросло до 151 человека, 35 из них отправили в больницы. Больше всего заразившихся, уточнили в пресс-службе районной администрации, проживают в Бжедугхабле (40 человек), селах Преображенское (28 человек), Еленовское (26 человек), Садовое (22 человека) и Верхненазаровское (17 человек).

«Необходимо в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Руководство района, сельских поселений несут персональную ответственность за выполнение санитарно-эпидемиологических требований в каждом населенном пункте. При этом все жители должны понимать, что от соблюдения ограничительных мер зависит, прежде всего, здоровье населения республики, эпидемиологическая обстановка в целом и скорейший выход региона из режима самоизоляции», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Контроль и дезинфекция

После вспышки в Бжедугхабле протестировали более 3,5 тысячи человек и взяли под наблюдение 295 жителей. Общественные места продезинфицировали, приостановили работу автовокзала и общественного транспорта. Въезд и выезд из населенных пунктов муниципалитета ограничили.

Проблема в том, что многие жители района работают в соседнем Краснодарском крае. В связи с этим власти Усть-Лабинского района Кубани выставили блокпосты и ввели пропускной режим на границе с Адыгеей. Они располагаются на Хатукайском и Тенгинском мостах, где дежурят группы из полицейских, казаков и сотрудников местной администрации. Людей, сообщило издание «Усть-Лабинск Инфо», впускают только при наличии спецдокументов и после обязательного измерения температуры.

Однако уже не обошлось без конфликтов. Несколько жителей республики пытались с руганью прорваться через Хатукайский мост. А 91-летний пенсионер «даже бросился в драку». Были и курьезные случаи. Так, один молодой человек без пропуска объяснил стремление попасть в Усть-Лабинск тем, что идет «к бабушке на пирожки».