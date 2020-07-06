Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 148 млрд рублей
Экологическая авария в Норильске нанесла ущерб воде на сумму 147,046 миллиарда рублей, а почве — на 738,6 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.
Федеральная служба по надзору природопользования провела расчеты вреда от разлива нефтепродуктов на предприятии АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в состав группы «Норникеля». Точная сумма ущерба для воды составила 147 046 011 000 рублей. При этом почва, по данным ведомства, пострадала на сумму 738 616 500 рублей.
Служба направила в компанию требование о добровольном возмещении ущерба.
Авария произошла 29 мая. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.