Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 148 млрд рублей

Федеральная служба по надзору природопользования провела расчеты вреда от разлива нефтепродуктов на предприятии АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в состав группы «Норникеля». Точная сумма ущерба для воды составила 147 046 011 000 рублей. При этом почва, по данным ведомства, пострадала на сумму 738 616 500 рублей.

Служба направила в компанию требование о добровольном возмещении ущерба.

Авария произошла 29 мая. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.