Мэр Норильска объявил об отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин официально объявил о своей отставке. Заявление он сделал на пресс-конференции для журналистов.

Он заявил, что на заседании регионального штаба по коронавирусной инфекции под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса вопросы, которые глава Норильска просил рассмотреть остались без ответа.

«Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания штаба в СМИ и мессенджерах появилась информация о негативной оценке моей работы и информации, которую я предоставлял. «Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь на территории Норильска», — заявил Ахметшин.



По его словам, ему высказали недоверии об его работе. После этого он принял решение о своей отставке.