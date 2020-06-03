Мэр Норильска признался, что знал о разливе топлива еще 29 мая

Глава Норильска Ринат Ахметчин признался, что знал о разливе топлива. Информация до него дошла после пожара 29 мая.

Как сообщает РЕН ТВ, компания сообщила об этом вечером в пятницу.

«Первая информация была официальная о том, что приехала пожарная охрана на пожар, который возник в результате проезда автомобиля по дороге, на которой было дизтопливо. Что разлив топлива был, мне тоже сообщили», — рассказал он.

Он отметил, что руководство компании «НТЭК» сообщило, что они введут ликвидацию аварии. По словам мэра, точный объем разлитого топлива они назвать не смогли. Но уточнили, что резервуар был «довольно большим».

«Там сообщалось о том, что разлив происходит из цистерны, которая довольно большого объема. То есть о количестве топлива, которое вышло из цистерны, мы на пятницу вечер не знали», — пояснил Ахметчин.

При этом на совещании с Владимиром Путиным, глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что ведомство получило информацию о разливе топлива только спустя два дня после происшествия — 31 мая.

29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Причиной оказался поврежденный резервуар хранения на ТЭЦ-3. Всего разлилось порядка 20 тысяч тонн топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая специалисты собрали более 100 тонн нефтепродуктов.