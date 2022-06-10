Грузы через Амур. Кому полезен автомобильный мост между Россией и Китаем

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, открытый 10 июня в Благовещенске, уже пропускает грузовой трафик. Политики уверены, что это событие укрепит дружбу между странами и увеличит грузооборот. Однако экономисты считают, что большого роста не будет. Ведь основной объем грузов в России идет по железным дорогам.

Мост над Амуром

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем связал Благовещенск и Хэйхэ через реку Амур. Хотя о необходимости строительства говорили два десятка лет, работы начались только 2016 году. Мост возводили одновременно с двух берегов. Стыковка состоялась в 2019 году, а в 2020-м власти РФ и КНР готовились к торжественному открытию. Однако пандемия коронавируса отодвинула это событие до 10 июня 2022 года.

Первыми в путь двинулись восемь грузовых автомобилей на сжиженном природном газе, которые отвезли в Китай партию соевого масла. Одновременно с ними со стороны КНР в Россию также отправилось восемь тягачей.

Источник видео: Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена!»

Длина моста более километра, ширина его проезжей части 11 метров. На строительство моста ушло почти 19 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы — 14 миллиардов — потрачена на российскую территорию. Было обустроено 13 километров подъездных путей, включая мост через протоку Каникурганскую.

Мост начнет полноценно работать 11 июня. Ежедневно, с 08:00 до 23:00, тут смогут проехать свыше 600 грузовых автомобилей, более 150 автобусов и 68 легковых автомобилей. Через пропускные пункты могут следовать порядка двух миллионов пассажиров и до четырех миллионов тонн грузов ежегодно.

Стоимость проезда одного автомобиля по новому мосту Благовещенск — Хэйхэ будет порядка 8700 рублей. Этот сбор позволит окупить строительство примерно за 20 лет. После этого тариф снизят, плата будет лишь покрывать издержки на содержание. Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для развития бизнеса.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов отметил, что новый пограничный переход между КНР и Россией сыграет важную роль в развитии торгового партнерства. Не исключено, что уже в нынешнем году торговый оборот между странами превысит 200 миллиардов евро.

Мост поможет Дальнему Востоку

Экономист, аналитик Николай Кульбака рассказал «360», что открытие моста между Россией и Китаем — давно ожидаемое событие. Это позволит увеличить потенциал грузооборота. Однако не стоит надеяться на то, что объем поставок сильно вырастет, ведь основной объем грузов идет по российским железным дорогам, отметил аналитик. Мировыми же лидерами перевозок по праву считаются морские пути сообщения.

Серьезной альтернативы морским перевозкам в мире не существует. Это самые дешевые и самые массовые перевозки. Те объемы, которые перевозятся современными контейнеровозами, несопоставимы с тем, что перевозится по той же Транссибирской железнодорожной магистрали Николай Кульбака кандидат экономических наук РАНХиГС.

Однако без дела новый мост стоять не будет. С его помощью можно будет перевозить промышленные грузы, оборудование, продукты и другие товары. Кроме того, подчеркнул Кульбака, открытие моста окажет благотворное влияние прежде всего на сам Благовещенск и весь Дальний Восток. Не исключено, что со временем здесь также будут курсировать туристы. Однако пока Китай старается не принимать иностранцев из-за вспышек ковида.

По словам экономиста, разработка аналогичных международных проектов пока не ведется. Это связано с тем, что у России нет возможности сильно увеличить транзит грузов или пропускную способность магистралей.