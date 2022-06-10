Стала известна стоимость проезда автомобиля по мосту Благовещенск-Хэйхэ

Средняя стоимость проезда по месту, связывающего российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, составит 8700 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По его словам, когда мост окупит собственную постройку, цена упадет.

«Экономическая модель рассчитана на 20 лет. После того, как мост окупится, мы снизим цену до суммы его содержания», — заявил Орлов.

Губернатор подчеркнул, что мост построили для расширения возможностей бизнеса, а не только зарабатывания денег.

Накануне завершилось строительство автомобильного моста между Благовещенском и Хэйхэ через реку Амур, по нему проехали первые грузовые автомобили.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн заявил, что постройка моста демонстрирует об уверенности в комплексе взаимодействия между странами.