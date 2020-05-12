Первый автомобильный мост между Россией и Китаем откроют после окончания пандемии

Из России в Китай скоро можно будет доехать по первому международному автомобильному мосту. Его уже разрешили ввести в эксплуатацию, но откроют только после снятия антикоронавирусных ограничений.

Одобрение на запуск движения по мосту получил совместная российско-китайская компания, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Эксплуатацию моста «Благовещенск — Хэйхэ», который проходит над Амуром, разрешило министерство транспорта.

«Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца», — заметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Он напомнил, что речь о необходимости моста шла около 20 лет, но к работам так никто и не приступил. Теперь Россию и Китай соединяет первый автомобильный мост. Основные этапы строительства российской части моста завершили в конце ноября 2019 года.

Когда мост введут в эксплуатацию, пассажиропоток по нему будет равняться порядка 5,5 тысячи человек в стуки. По мосту ежедневно смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых машин. Такие параметры указаны в техническом задании.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, произошла в Китае в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась, и 11 марта ВОЗ объявила о пандемии заболевания. Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено 4,1 миллиона больных с COVID-19. Вылечились свыше 1,5 миллиона заболевших.