Посол объяснил ценность моста между Россией и Китаем

Открытие автомобильного моста от Благовещенска до китайского города Хэйхе повлияет на развитие торговых отношений России и КНР. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

«Новый пограничный переход между странами сыграет важную роль в развитии торгового партнерства между странами, которое уже показывает высокие темпы роста. Россия и Китай стремятся наводить мосты, а не разрушать их», — заявил он.

Денисов выразил мнение, что торговый оборот между странами в 2022 году превысит планку в 200 миллиардов евро.

Торжественная церемония открытия моста между Благовещенском и Хэйхе состоялась утром 10 июня. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда для автомобиля составит 8700 рублей.