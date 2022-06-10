Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открыли в Благовещенске

По международному автомобильному мосту через реку Амур открыли грузовое движение. Этот мост связывает Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемонию провели с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, а также площадок Благовещенска и Хэйхэ.

На площадках на обоих берегах реки были губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн. Последний дал старт движению, сказав на русском языке «поехали».

В церемонии открытия также приняли участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа, российский министр транспорта Виталий Савельев, а также министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Как отметил Ху Чуньхуа, «открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия».

Через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис». Из КНР в РФ также въехали восемь грузовиков.